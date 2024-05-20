伊朗總統萊希去世：習近平致唁電慰問　讚萊希生前對中伊關係貢獻

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日乘直升機到訪伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）後回程途中出事，直升機在一個山頂墜毀，全機死亡。他去世後多國及組織領導人表示哀悼。



中國外交部發言人汪文斌5月20日主持例行記者會。法新社記者提問，中國政府對伊朗總統萊希遇難有何回應？

汪文斌介紹，習近平主席已經向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，代表中國政府和人民就萊希總統在直升機事故中遇難表示深切哀悼，向穆赫貝爾第一副總統、萊希總統親屬以及伊朗政府和人民表示誠摯慰問。

中伊關係／中國-伊朗關係：2023年2月14日，中國國家主席習近平陪同伊朗總統萊希，出席在中國北京舉行的歡迎儀式。（Reuters）

習近平主席指出，萊希總統就任以來，為維護伊朗安全穩定，促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力，他的不幸遇難是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友。中國政府和中國人民十分珍視中伊傳統友誼，相信在雙方的共同努力下，中伊全面戰略夥伴關係一定會不斷鞏固和發展。

汪文斌稱，中方也對伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）不幸遇難深表哀悼，向阿卜杜拉希揚外長親屬表示誠摯慰問。事故發生後，中方向伊方表達了關注和關心，中方願繼續向伊方提供一切必要支持和協助。中方將繼續支持伊朗政府和人民維護獨立穩定和發展，願同伊方一道進一步深化中伊全面戰略夥伴關係。