伊朗總統罹難｜代理總統穆赫貝爾是誰？　曾助哈梅內伊掌管基金

當地時間5月20日，伊朗國家電視台發布消息稱，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）在直升機事故中罹難。



據伊朗國家通訊社（IRNA）報道，伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）已在當地時間5月19日深夜主持召開了緊急內閣會議。根據伊朗憲法第131條規定，如果總統在任內去世，第一副總統將在伊朗最高領袖的確認下暫代總統。

圖為2023年5月28日，伊朗德黑蘭，第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）出席接機儀式。（Reuters）

萊希於2021年當選伊朗第八任總統，按照常規時間表，下一次總統選舉原定於2025年舉行。而一旦穆赫貝爾暫代總統之職，他和伊朗議會議長、伊朗司法部長組成的委員會必須在萊希去世後的50天內組織新的總統選舉，時間大約會是在2024年7月初。

穆赫貝爾出生於1955年9月1日，和萊希一樣，他被認為與伊朗最高領袖哈梅內伊關係密切。2021年，在萊希當選總統時，穆赫貝爾成為了第一副總統。

圖為伊朗總統萊希2022年在德黑蘭發表演講。（Reuters）

消息人士告訴路透社，2022年10月，穆赫貝爾曾同伊朗伊斯蘭革命衛隊的兩名高級官員和伊朗最高國家安全委員會的一名官員一同訪問俄羅斯，並同意向俄軍方提供地對地飛彈和更多無人機裝備。

而在更早之前，穆赫貝爾是與伊朗最高領袖哈梅內伊有關的投資基金「Setad」的負責人，任職長達14年。

資料顯示，Setad的波斯語全稱為「Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam」，意為「伊瑪目命令執行總部」，是根據伊朗伊斯蘭共和國創始人、首位最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發布的命令成立的。在1979年伊斯蘭革命後多年的動盪期中出現大量無主房產，哈梅內伊當時的這項法令催生了一個管理和處理這些房產的實體，並將大部份收益用於慈善事業。

圖為2024年5月19日，伊朗德黑蘭，最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）會見伊斯蘭革命衛隊家屬時發表演講。（Reuters）

該組織一名聯合創始人稱，這個組織創建之初是為幫助窮人和退伍士兵，原定只經營2年。但20多年來，Setad已經成為房地產業巨頭，擁有許多公司股權和其他資產，還控制一個慈善基金會。哈梅內伊希望將其打造成伊朗聯合大企業，促進國家經濟增長。

2010年，歐盟將穆赫貝爾列入涉嫌參與「核或彈道飛彈活動」的個人和實體制裁名單。兩年後，他從名單上被除名。2013年，美國財政部將Setad及其監管的37家公司列入了制裁實體名單。

2023年，路透社爆料稱，伊朗最高領袖哈梅內伊控制着一個價值950億美元（約7408億港元）的商業帝國。伊朗伊斯蘭共和國通訊社當時反駁了這則關於哈梅內伊控制巨大商業帝國的系列報道，斥之為旨在破壞公眾對Setad機構信任的「造謠」。

上海外國語大學中東研究所韓建偉副教授告訴觀察者網，伊朗是伊斯蘭宗教學者治國體制（波斯語音譯為法基赫制度），其最主要的特徵就是政教合一，由足夠學識與威望的宗教學者出任最高領袖，在伊朗國家中享有最高的權力與地位。相對於宗教機構與勢力，民選機構明顯處於弱勢地位。總統被視為伊朗第二號政治人物，實際上並不能掌握伊朗內政外交的決策權，其權力受制於最高領袖。

萊希被外界普遍視為伊朗最高領袖哈梅內伊可能的接班人，韓建偉認為，這種猜測有一定的準確性，除了有哈梅內伊也是從總統成為最高領袖的先例可循，萊希自擔任總統以來，與哈梅內伊、伊斯蘭革命衛隊之間的關係總體上比較和諧，並無意見不一，作為強硬保守派代表人物，萊希是深得哈梅內伊信任與器重的。

2024年5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機因惡劣天氣「硬着陸」，首都德黑蘭民眾關注相關報道。 （Reuters）

《經濟學人》在最新的一篇分析中指出，儘管萊希只是「二號人物」，但他的遇難仍將動搖伊朗政壇根基。除了需要在短時間內迅速尋找一位新總統、在當前紛亂複雜的中東形勢下對抗美、以等國之外，還需要防止經濟再度下滑以及國內觸發內鬥而陷入混亂的可能性。

伊朗國家電視台當地時間5月20日發布消息稱，伊朗政府內閣就伊朗總統萊希等人在直升機事故中罹難一事發表聲明。聲明中，伊朗政府內閣對伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等人的罹難表示哀悼。聲明表示「我們向國家和人民保證，將繼續萊希總統的前進道路，國家的治理不會受到干擾」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

