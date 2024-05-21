國際刑事法院ICC申請逮捕令　以色列哈馬斯憤怒回應

以色列和哈馬斯對國際刑事法院檢察官以戰爭罪名申請逮捕以哈領導人，做出強烈回應。



綜合路透社和法新社報道，荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗星期一（5月20日）發表聲明說，他正在向ICC申請對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）和國防部長加蘭特以及三名哈馬斯領導人發出逮捕令。

內塔尼亞胡指ICC此舉，是「把民主的以色列和大屠殺兇手哈馬斯相提並論」，「荒唐可恥」且「完全扭曲現實」。

哈馬斯同日發表聲明，「強烈譴責ICC檢察官試圖把受害者和劊子手並列」。

ICC檢察官卡里姆·汗說，「有合理理由相信」內塔尼亞胡和加蘭特對「至少自2023年10月8日起」在加沙地帶發生的「戰爭罪和反人類罪」負有刑事責任。

聲明指這些罪行是在以色列與哈馬斯發生衝突的背景下犯下的，其中包括將飢餓作為戰爭手段以及虐待、蓄意攻擊和殺害平民等，這些犯罪行為至今仍在持續。

聲明還說，證據顯示，以色列通過對加沙地帶實施全面圍困，其中包括關閉過境點、限制食品和藥品等人道救援物資進入、斷水斷電、襲擊和殺害平民以及人道救援人員等多種手段，「故意且有計劃地剝奪了加沙各地平民維持生存所必需的物品」。

根據聲明，卡里姆·汗還申請對三名哈馬斯領導人的逮捕令，分別是：哈馬斯在加沙地帶的領導人辛瓦爾、哈馬斯武裝派系卡桑旅領導人馬斯里和哈馬斯政治局領導人哈尼亞。

這名ICC檢察官說，他同樣有理由相信三名哈馬斯領導人對「至少自2023年10月7日起」在以色列領土和加沙地帶發生的「戰爭罪和反人類罪」負有刑事責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

