美國：無計劃派軍事教官進入烏克蘭
撰文：聯合早報
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美軍參謀長聯席會議主席小布朗（Charles Q. Brown Jr.）說，美國無計劃向烏克蘭派遣軍訓教官，在俄烏戰爭結束後才會這麼做。
路透社報道，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭已持續兩年多，俄羅斯趁着烏克蘭人員短缺和西方武器供應拖延多個月，正在烏克蘭東部緩慢推進。
這引發了美國與盟友除了向烏克蘭提供數10億美元的武器裝備，以及在烏克蘭境外向烏軍提供情報和訓練之外，還能做些什麼。
美軍參謀長聯席會議主席小布朗5月20日指，目前還沒有計劃讓美國軍訓教官「進入烏克蘭」。
小布朗補充說：「這場戰爭結束之後，當我們處在更好的情況時，我認為我們將能讓軍訓教官回到烏克蘭。」
俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之前，烏克蘭境內約有150名美國軍訓教官。
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2024年2月表明，對歐洲國家向烏克蘭派遣軍隊持開放態度。其他歐洲領導人公開反對這一意見，法國外交部長試圖澄清馬克龍的言論，稱法國可以基於特定需要向烏克蘭派遣軍隊，但不是為了與俄羅斯發生戰爭。
法國多名外交官說，馬克龍的想法是為了引發有關課題的辯論，但目前還沒有這方面的具體計劃。
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