美國：無計劃派軍事教官進入烏克蘭

美軍參謀長聯席會議主席小布朗（Charles Q. Brown Jr.）說，美國無計劃向烏克蘭派遣軍訓教官，在俄烏戰爭結束後才會這麼做。



路透社報道，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭已持續兩年多，俄羅斯趁着烏克蘭人員短缺和西方武器供應拖延多個月，正在烏克蘭東部緩慢推進。

俄羅斯官員5月12日表示，烏克蘭前一晚向位於邊界附近的俄國城市別爾哥羅德（Belgorod）發動導彈攻擊，造成當地一棟公寓有多層樓倒塌。（Reuters）

這引發了美國與盟友除了向烏克蘭提供數10億美元的武器裝備，以及在烏克蘭境外向烏軍提供情報和訓練之外，還能做些什麼。

美軍參謀長聯席會議主席小布朗5月20日指，目前還沒有計劃讓美國軍訓教官「進入烏克蘭」。

小布朗補充說：「這場戰爭結束之後，當我們處在更好的情況時，我認為我們將能讓軍訓教官回到烏克蘭。」

俄羅斯官員5月12日表示，烏克蘭前一晚向位於邊界附近的俄國城市別爾哥羅德（Belgorod）發動導彈攻擊，造成當地一棟公寓有多層樓倒塌。（Reuters）

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之前，烏克蘭境內約有150名美國軍訓教官。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2024年2月表明，對歐洲國家向烏克蘭派遣軍隊持開放態度。其他歐洲領導人公開反對這一意見，法國外交部長試圖澄清馬克龍的言論，稱法國可以基於特定需要向烏克蘭派遣軍隊，但不是為了與俄羅斯發生戰爭。

圖為2024年2月26日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎愛麗舍宮援烏峰會結束後出席新聞發布會。（Reuters）

法國多名外交官說，馬克龍的想法是為了引發有關課題的辯論，但目前還沒有這方面的具體計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

