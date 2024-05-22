特朗普社交媒體片段提及「統一帝國」　競選團隊：無心之失

美國前總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體發布片段，稱若他贏得11月總統選舉會出現「統一帝國」（unified reich），美國總統拜登（Joe Biden）競選團隊對此大力抨擊。



法媒報道，特朗普星期一（5月20日）在社媒平台Truth Social發布一段短片，內容是如果他贏得11月大選的假想新聞。

視頻旁白開頭提到：「特朗普獲勝後會發生什麼？美國接下來會發生什麼？」

接着閃出一系列頭條新聞標題，包括「經濟繁榮」和「關閉邊境」等，也出現「建立統一帝國」字眼。

剪輯中沒有直接提及納粹，但「帝國」（reich）一詞通常用於指希特拉（Adolf Hitler）領導的納粹德國第三帝國，因而引發爭議。

特朗普競選團隊發言人萊維特在一份聲明中說，貼文沒有得到官方支持，而提及「帝國」一詞是無意的。「這不是競選片段，它是由一個在線賬號隨機創建的，並由一名顯然沒有留意用詞的工作人員轉發。（編按：有關片段其後疑似被刪除）

拜登競選團隊則回應說，特朗普的反猶太行為由來已久。

發言人辛格（James Singer）在聲明中說：「特朗普不是在玩遊戲。他正在告訴美國，如果他重新掌權，他打算做什麼：作為『統一帝國』的獨裁者進行統治。」

他也抨擊特朗普：「一邊模仿《我的奮鬥》（Mein Kampf ，希特拉著作），一邊示警民眾若他敗選會發生大屠殺。這種精神失常行為，來自一個明知自己因為極端憧憬混亂、分歧和暴力，而持續遭到民主否定的人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

