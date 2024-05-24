伊朗總統罹難｜調查報告：直升機沒偏離航線　機身無彈痕

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）消息，當地時間5月23日晚，伊朗武裝部隊總參謀部發布首份已故總統萊希（Ebrahim Raisi）及其隨行人員乘坐的直升機事故調查報告。報告指出，經初步調查後發現，涉事直升機在事故前並未偏離計劃航線，且機身殘骸上並未出現彈痕或類似情況。



報道稱，伊朗專業技術小組於當地時間20日上午9時抵達直升機墜毀現場，採集訊息。在收集了事故可能涉及的大部份資訊後，於23日晚發布初步調查報告。報告顯示：

直升機事故前一直在計劃航線上飛行，未離開指定飛行路線；



事故發生前1分半鐘左右，事故直升機駕駛員曾與與飛行組的另外兩架直升機進行了通訊；



在墜毀直升機的殘餘部件上未發現彈痕或類似情況；



墜毀的直升機在到達高空後起火；



由於地區情況複雜、大霧瀰漫、氣溫較低，搜救行動持續整夜，直到當地時間20日凌晨5點在無人機的幫助下確定了直升機墜毀地點；



塔台與機組人員的談話中沒有發現可疑情況。



一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機2024年5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）瓦爾扎甘（Varzaqan）山區墜毀。圖為5月20日有人在現場拍得直升機殘骸的照片。（Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

報告還提到，與此次直升機事故相關的大部份訊息已收集完畢，但有些內容還需要更多時間來審查。經過徹底的評估和專家審查後，伊朗武裝部隊總參謀部未來將發布更詳細的調查報告。

當地時間19日下午，萊希在伊朗東北部東阿塞拜疆省出席大壩開工典禮後返回途中，其乘坐的直升機「在瓦爾扎甘（Varzaqan）地區降落時墜毀」。除萊希外，機上還載有伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）、東阿塞拜疆省長等官員。

20日，伊朗國家電視台證實，萊希及阿卜杜拉希揚等官員在直升機事故中罹難。

5月23日，伊朗已故總統萊希的葬禮在他的故鄉馬什哈德舉行。伊朗在比爾詹德（Birjand）和馬什哈德（Mashhad）為萊希等人舉行最後兩場遺體告別儀式。

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機2024年5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）瓦爾扎甘（Varzaqan）山區墜毀。圖為5月20日有人在現場拍得工作人員運送死難者遺體的照片。（Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

萊希等人罹難後，外界對於事故原因猜測諸多。除天氣、地形和直升機本身問題還，還有輿論指向以色列，但截至目前，尚沒有證據表明以色列與此次直升機墜毀事件有關。

20日，IRNA曾在一篇回顧報道中將直升機事故歸咎於「技術故障」（technical failure）。伊朗紅新月會應急管理指揮中心20日發布的公告中提到，在事發地區存在多霧、多雨、能見度較低等天氣狀況。

航空專家、前直升機飛行員比弗在接受卡塔爾半島電視台採訪時稱，他認為雲層、大霧以及低溫是導致直升機墜機的原因之一。

航空專家張維此前對@CCTV國際時訊 介紹，直升機的下降過程一般情況下會有一個進近，然後在降落場上空靠地面效應懸停的過程，也即「軟着陸」。而「硬着陸」是指直升機以很快的垂直加速度或者加速度率重重地落在地上，輕則造成起落架損害，重則甚至損害機體結構，在後者情況下，事故容易比較嚴重。

伊朗總統萊希墜機：2024年5月19日，一架載有伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）所乘直升機在伊朗與亞塞拜疆邊境附近起飛。（Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

從圖片、影片展示的現場情況來看，事故發生地是山區，地形很複雜、天氣很惡劣。上海外國語大學中東研究所教授丁隆對觀察者網表示，「這些都是直升機最怕遇到的」。

上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民日前告訴觀察者網，伊朗媒體稱萊希所乘直升機為美制「貝爾212」，機型老舊，受美國制裁影響缺乏維護，側面反映出伊朗因美西方長期制裁而面臨的困境。據伊朗Khabar在線新聞網站介紹，美制「貝爾212」直升機於1968年首飛，1998年停止生產。

美國軍事分析師、美軍退役空軍上校萊頓（Cedric Leighton）也分析說，在美國對伊朗實施制裁後，伊朗「難以獲得直升機備用零件」，可能無法替換老舊損壞的部份。在萊頓看來，這是除了天氣原因外可能導致墜機事件發生的因素之一。

「美國制裁應對致命的直升機墜毀負責」，IRNA 20日引述伊朗前外交部扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的說法，稱美國應對萊希及其隨行人員遇難一事負責，因為美國對伊朗航空業實施了制裁。「美國通過制裁向伊朗出售航空工業造成了總統及其同伴的殉難，美國的罪行將載入伊朗人民的史冊。」

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