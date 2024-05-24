禁危地馬拉咖啡夏威夷果入境？北京未證實　但斥對方踐踏一中原則

中國外交部5月24日在例行記者會被問到，危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）出口商聯盟表示中國禁止來自當地的咖啡和夏威夷果入境，外交部發言人汪文斌回應指不掌握情況，但批評危地馬拉嚴重踐踏一個中國原則。



汪文斌回應傳媒提問時稱，中國和危地馬拉沒有外交關係，不掌握傳媒所說到的情況。

他之後稱「近期危地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）同台灣地區領導人舉行視頻會見，危地馬拉外長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）竄台出席所謂的5·20就職儀式，嚴重踐踏一個中國原則，我們對此予以譴責。」

圖為2022年4月21日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。(中國外交部網站)

他稱這種局面不利於危地馬拉和中國在包括危地馬拉輸華產品等方面的合作，希望危地馬拉有關官員認清國際大勢，從國家和人民的利益出發，早日作出符合危人民利益的正確選擇。

中美洲國家危地馬拉是台灣的邦交國之一，外長馬丁內斯2月接受路透社採訪時說，危地馬拉正考慮與中國大陸正式發展貿易關係，同時會繼續保持與台灣的關係。

根據中國外交部網站，據中國海關總署統計，2022年中危貿易額為49.4億美元，其中中方出口43.7億美元，進口5.7億美元，同比分別增長13.6%、12%、27.5%。