英國大選｜高文浩不再爭取連任　郝爾彬「倒戈」硬撼工黨

英國7月4日舉行大選，執政保守黨再傳出不利消息，地方發展、房屋及社區大臣的高文浩（Michael Gove）5月24日宣布不再爭取連任。至於力爭上台執政的在野工黨則有前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）以獨立身分出戰，倒戈對戰工黨代表。



天空新聞及英國廣播公司（BBC）報道，高文浩在聲明中表示，他擔任近二十年薩里希思（Surrey Heath）選區保守黨國會議員，以及在過去十四年為多個內閣效力後，認為是時候交由新一代領導。

高文浩提到自己從政多年的成就，包括教育改革、英國脫歐、應對疫情等，他承認在政治生涯中會有犯錯，但強調自己一直為遭忽視及低估的人士發聲。不過他提到自己和家人可承受的犧牲時，稱感覺到是時候要離開。

高文浩入閣十多年，曾擔任多個職位。（Reuters）

對於高文浩突然宣布不再角逐連任，多名保守黨人都表示驚訝，並指出對方的教育改革成功提升當地學校的水平。而自由民主黨（Liberal Democrats）則諷刺高文浩是害怕在選舉失利而「落荒而逃」。

另外郝爾彬同日於當地報章撰文，證實會以獨立候選人身分出戰大選，爭取保住自1983年以來穩坐的伊斯靈頓北（Islington North）選區議席。

郝爾彬：堅執的左翼立場，一成不變的個性，不修邊幅的衣着打扮，讓郝爾彬成為英國政壇的「異類」。他蓄鬚、茹素、只用單車代步，現身國會時打扮不夠正式，屢屢被外界當做攻擊他的理由。圖為他與一位支持者互相比較鬍子。（Reuters）

郝爾彬在2020年被指處理工黨內部反猶太主義投於不力，遭暫停黨籍。對於工黨將與郝爾彬在伊斯靈頓北選區一較高下時，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）稱這是對方的事，該黨會有優秀的候選人。