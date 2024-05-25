睽違1年半　中美防長5月底新加坡香格里拉對話場邊會晤

美國防部5月24日宣布國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月31日至6月2日出席新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間，將與中國國防部長董軍會晤，這將會是兩人繼4月進行視像通話後首次會面。



兩人會面為外界所廣泛期待；這將是近18個月來，兩國防長之間的首次面對面會談。

奧斯汀2022年6月出席香格里拉對話，與時任防長魏鳳和會談。但美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月2至3日訪台之後，兩國防長正式對話中斷近一年半。

香格里拉對話2023年6月舉行期間，奧斯汀與時任中國防長李尚福握手，但兩人沒進行交流。

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月在三藩巿舉行峰會，雙方同意重啟軍事對話，之後中美軍方高層才逐步恢復接觸。

東部戰區公布5月24日上午軍演畫面。（東部戰區）

是次會面值得留意之處，在於它在中國解放軍在台海周邊舉行大規模軍事演習之後進行。北京認定台新任總統賴清德的就職演說是「台獨自白」，中國解放軍東部戰區宣布23日起一連兩天在台灣本島及多個離島周邊舉行「聯合利劍-2024A」軍事演習，被認為是在演習中汲取經驗，以及測其控制台灣的能力。

美國國防部長奧斯汀2024年5月6日在白宮出席活動（Reuters）

美國防部5月24日發聲明指，奧斯汀將於當日稍後接受膀胱問題的微創治療，強調與前列腺癌無關。

國防部的新聞秘書在聲明中表示，由於奧斯汀在進行治療期間暫時無法履行職務，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）將暫代他的職務。

內文稱，奧斯汀出席香格里拉對話時將發表演說。而他亦將與新加坡新總理黃循財及高級官員會面、召開東南亞防長會議，以及出席美日韓3邊部長級會議。

這是奧斯汀第10度訪問印太區域。