李強抵達首爾　中日韓峰會今明舉行　聚焦民生料避談敏感議題

中國、韓國與日本5月26日和27日於韓國首爾舉行三國峰會，中國國務院總理李強、韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄將出席。韓聯社26日報道，李強已抵達首爾。



韓國總統辦公室宣布，中日韓三方峰會將於26至27日在首爾舉行，時隔4年多舉行的這次峰會預期以重建穩定對話為重心，避免觸及包括朝鮮核問題在內的敏感議題。

中國外交部5月23日表示，期待此次會議為三國合作注入新的動能，更好實現三國互利共贏。

三國領導人將在今次峰會於人員往來、氣候與可持續發展、經貿合作、衛生與老齡化、科技轉型、災難與安全，六大領域等議題做討論。韓國國家安保室第一次長金泰孝表示，今次峰會成為三國合作體制完全恢復、正常化的節點。

圖為中國外交部長王毅2023年11月26日在韓國釜山出席第十次中日韓外長會議。（Reuters）

峰會還將討論朝鮮與國際安全等議題

日本共同社23日指，峰會將討論朝鮮開發核武器與飛彈等問題；韓聯社24日引述韓國政府多名消息人士透露，政府正在就韓國人被朝鮮綁架問題寫入峰會文件一事做討論。

朝中社2024年5月15日發放的圖片顯示，朝鮮領導人金正恩（圖中穿黑衣者）前往軍工企業現場指導（KCNA via REUTERS）

金泰孝表示，三方將就應對全球多重危機與維護國際社會和平交換意見。

在應對朝鮮方面，三國立場存在差異。共同社23日引述韓國總統府高官表示，短時間內就朝鮮達成某種共識存在難度。路透社23日分析稱，今次峰會正值中美競爭加劇之際，韓國和日本一直在改善雙邊關係，同時深化與美國的關係。

朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩2024年5月10日瞭解技術更新迭代的240毫米火箭炮武器系統後，觀看了家軍工企業生產的可控火箭炮彈試射。（KCNA via REUTERS）

日本官房長官林芳正在23日透露，首相岸田文雄將在26日與尹錫悅舉行會談，至於會否和李強舉行會談，他則表示「正在協調，尚未確定」。

北京：願促進和平穩定

中國外交部24日稱，中方願同日方、韓方一道，落實《中日韓合作未來十年展望》等重要共識，深化經貿、科技、人文等領域合作，推進東亞區域經濟一體化，促進地區及世界的和平、穩定與繁榮。