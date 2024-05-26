以色列意外軍事調動　以媒：以軍縮小在加沙拉法以東部隊規模

撰文：許懿安
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新華社5月26日以色列《新消息報》同日報道，以軍意外縮小在加沙地帶南部城市拉法（Rafah）以東部隊的規模並撤出吉瓦提步兵旅。

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