颱風艾雲尼吹襲菲律賓多地　至少3人死亡

今年第1個颱風「艾雲尼」（Ewiniar）吹襲菲律賓，造成至少3人死亡。艾雲尼24日橫掃菲律賓中部，帶來狂風暴雨、部分地區水浸，並有大樹倒塌。現時，當地海空交通受阻，多班航班取消，全國各港口共逾7000名乘客滯留。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）調撥120萬菲律賓披索（約16萬港元）救災。



颱風艾雲尼日前吹襲菲律賓，影響中部薩馬島（Samar）、西北方的呂宋島及首都馬尼拉（Manila）一帶，並為當地帶來強風及豪雨，並造成災情。當地測得最大風速達每小時95公里。

其中，鄰近奎松省的拉古納省（Laguna）災情嚴重，當地官員指出，境內30座城市有超過一半以上都發生淹水情況，逾2,000人被迫尋求棲身之處。當地防災官員指出，受到颱風影響，「大多數城市都停電了，所以市政救援人員難以向我們通報情況」。據警方今日（27日）的消息，颱風除了已造成至少3人死，另有超過8,000人被迫撤離避難。

現時，艾雲尼已進入呂宋以東海域，並有所增強，預料向東北移動。日本氣象廳預計，艾雲尼本周中期將影響沖繩縣至東日本一帶，帶來特大暴雨和雷暴。