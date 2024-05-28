巴布亞新畿內亞山泥傾瀉或2000人被埋　習近平慰問遇難者家屬

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）北部恩加省（Enga）6條有4000人居住的村莊及超過150間房屋，在5月24日凌晨發生的山泥傾瀉中被掩埋。巴布亞新畿內亞國家災害中心27日告知聯合國位於莫爾茲比港的辦事處，當地山泥傾瀉或有超過2000人被埋。中國國家主席習近平向巴布亞新幾內亞總督達達埃（Bob Bofeng Dadae）致電慰問，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問，並指中方願意提供協助。



雖然救援「黃金72小時」已經過去，但災區恩加省的居民繼續使用鐵剷和農具，甚至徒手挖走泥土石頭，搜索被掩埋的人，不過當地缺乏重型機械，民眾只能尋回為數不多的遺體。

巴布亞新畿內亞防長約瑟夫（Dr. Billy Joseph）表示，當地6條偏遠村莊有4000人居住，超過150間房屋，在5月24日凌晨發生的山泥傾瀉中被掩埋。

災害部門向聯合國發信，指此次災害造成重大破壞，估計有超過2000人被活埋，遠超國際移民組織（International Organization for Migration，簡稱IOM） 估算的670人。政府亦請求國際社會協助應對此次山泥傾瀉。

國家主席習近平向巴布亞新畿內亞總督達達埃致電慰問，對遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問；又指相信巴布亞新幾內亞能夠戰勝困難、重建家園，中方願為此提供幫助。

澳洲政府則宣布向巴布亞新幾內亞提供總值166萬美元的人道援助，又指準備好派飛機及其他所需設備支援救災。