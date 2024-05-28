埃及總統塞西抵達北京展開對華國事訪問

撰文：許懿安
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埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）5月28日上午抵達北京，開始對中國進行國事訪問，並將出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

塞西Abdel Fattah el-Sisi