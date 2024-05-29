歐盟澳洲加強關鍵礦產領域合作　確保太陽能板與晶片原材料供應

歐盟與澳洲達成一項協議，加強在關鍵礦產領域的合作和投資。雙方合作是為應對中國掌控高科技和綠色製造所必需材料供應鏈的狀況。



坎培拉和布魯塞爾的部長星期二（5月28日）簽署了一份諒解備忘錄，隨後將在未來六個月內共同制定「具體行動」方案，以改善在關鍵礦產項目上的合作。

彭博社報道，歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在聲明中說：「在關鍵原材料方面，澳洲是一個志同道合的夥伴和全球領導者……這個夥伴關係將讓歐盟更可持續地獲得關鍵原材料，同時也促進澳洲的投資。」

美國及其盟友近年來一直在努力尋找鋰（lithium）、鈷（cobalt）和鎳（nickel）等關鍵礦物的替代來源，這些礦物用於製造電腦晶片、太陽能電池板和軍事裝備等產品。中國目前控制着大部分供應，鑑於華盛頓和北京之間戰略競爭加劇，美國可能面臨出口限制的風險。

由於擔心中國把在關鍵材料領域主導地位「武器化」，確保這些材料地供應已成為歐盟的嚴重關切。

澳洲擁有大量基本上尚未開發的數種關鍵礦產，並試圖通過融資工具和稅收優惠來發展國內產業，包括在5月份預算案中宣布了新措施。

根據星期二簽署的諒解備忘錄，澳洲和歐盟將尋求增加對關鍵礦產項目的投資，包括成立合資企業，以及研究和創新方面進行合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

