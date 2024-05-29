日本防務白皮書最新內容曝光　台海局勢成重點

日本預定今夏出爐的防衛白皮書的部分內容曝光，透露日方對台海等周邊局勢「高度憂慮」。日本政府研判台海危機升溫，不排除東亞會發生類似俄羅斯入侵烏克蘭的情況。



《日經新聞》在中日韓領導人會議結束後於星期一（5月27日），報道日本「2024年度國防白皮書」草案中的部份內容，尤其是有關台海局勢者。報道說，日本政府對中國軍隊活躍於台灣周邊非常關注。

不排除東亞會發生類似於俄烏戰爭事態

日本2022年度的防衛白皮書已納入國家安全戰略，將中國的軍事發展視為「有史以來最大的戰略挑戰」，此次白皮書的焦點則轉向中國的對台軍事活動。根據草案，日方「不排除東亞會發生類似於俄羅斯入侵烏克蘭的嚴重事態」，也對中國與俄羅斯的戰略合作有「強烈的安全擔憂」。

2024年5月23日，北京街頭的大螢幕，播出解放軍在台灣周邊舉行軍演的新聞報道。（Reuters）

草案稱，中國軍隊「計劃將經常活躍的局面變成既定事實，並提高實戰能力」，並稱中國大陸與台灣之間的軍事平衡正「迅速向有利於中國的方向傾斜」。

對朝鮮導彈分析更為深入

朝鮮的核導彈發展也是日本的關注點。據新版防衛白皮書，「朝鮮正致力於對核武的大膽提升，發展重點是在質量上提高能力」。其中尤其關注朝鮮在去年發射使用固體燃料、射程可達美國本土的新型洲際彈道飛彈「火星18」。

朝鮮導彈：圖為2024年5月18日朝中社發布的照片：朝中社稱朝鮮5月17日在一未公開位置的地點進行戰術彈道導彈試射。（KCNA via REUTERS）

據報道，對於朝鮮導彈的分析，此次白皮書內容比上個版本更為深入。當局研判，朝鮮正在努力使軍事裝備、安全情報、監視和偵察等方面的系統多樣化，從而補助核能力與導彈作戰能力。

據悉，日本在新版防衛白皮書中將設專篇，詳細闡述日本增強反擊能力和威懾力的意義。當局也將宣布計劃在今年末成立「聯合作戰司令」，結合陸海空自衛隊的指揮戰略，增強軍事力量。

日本執政的自民黨5月中旬發出的黨報也說，當局正在為日本周邊嚴峻安全形勢採取必要措施。其中，當局計劃今年在東京的防衛省總部設立新的聯合作戰司令部，構建能更快更靈活地應對局勢變化的機制。它也強調，日本將通過這一司令部，與盟國和志同道合國家的指揮中心共享信息以及合作，從而提高防衛效能。

日本就軍演向中國表達擔憂

中國軍方本月23日宣佈以包圍台灣海域開始軍演，雖然日本主要媒體如日本放送協會（NHK）都說，這主要是對新上任的台灣領導人賴靖德不承認「一個中國」發出警告，不過日本政府已就軍演向中國政府表示關切。

中日韓峰會：韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國總理李強2024年5月27日在韓國首爾青瓦台出席三邊峰會。（Reuters）

日本內閣官房長官林芳正說：「我們已通過外交渠道向中國政府表達了擔憂，因為這可能會加劇緊張局勢……台海的和平與穩定對於整個國際社會的穩定很重要。」

日本媒體報道，日本政府有意同美國等國家合作，敦促中國通過對話和平解決台灣問題。日本首相岸田文雄本計劃借中日韓三國領導人會議，向中國總理李強轉達日本的擔憂。不過，三國會議對有關課題避重就輕，反映出在安全課題上沒有談論空間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

