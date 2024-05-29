以色列擬認定聯合國機構為恐怖組織

俄衛網引述《耶路撒冷郵報》5月26日報道，以色列議會正在審議一項極具爭議性的法案，該法案旨在徹底切斷以色列與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的聯繫，並史無前例地將該人道援助機構定性為恐怖組織。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處自1949年成立以來，一直致力於為巴勒斯坦難民提供教育、醫療、社會服務及緊急救援等基本人道援助，是中東地區最為重要的國際援助機構之一。

以色列議會此舉被視為對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在巴勒斯坦領土上活動的強烈不滿，以及對所謂「反以色列行為」的強硬回應。批評者警告說，法案不僅會嚴重破壞國際社會對巴勒斯坦難民的人道援助機制，還可能加劇地區緊張局勢，影響以巴和平進程。

人權組織和多國政府已表達關切，呼籲以色列保持克制，強調人道援助不應成為政治博弈的犧牲品。

加沙衞生部最新聲明指出，自2023年10月7日以來，以色列襲擊造成的死亡人數已上升至36050人，受傷人數達81026人。