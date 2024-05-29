習近平與埃及總統塞西會談後共同出席簽字儀式

中國國家主席習近平在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）舉行會談，之後共同出席簽字儀式。



塞西是在5月28日上午抵達北京。他除了對中國進行國事訪問，也將出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

塞西訪華前，15日訪問巴林，出席16日在該國召開的阿拉伯聯盟峰會。會議主要討論以巴戰爭。

應習近平邀請，巴林國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）、塞西、突尼斯總統賽義德（Kais Saied）、阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）5月28日至6月1日對中國進行國事訪問，並出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

外界預期以巴戰爭亦將是塞西訪華與中國討論的主要議題之一。他這次訪問發生在以色列與巴勒斯坦哈馬斯的戰爭仍在持續之際，而以色列與埃及因戰爭以及加沙巴人難民湧往邊境，導致兩國關係緊張。

埃及是有份協調人道救援，還有以哈談判的國際調解人之一，然而就在塞西訪華前夕，以軍5月27日與埃軍在在拉法口岸（Rafah border crossing）發生交火，埃軍方稱有1人死亡；事件可能為包括埃及在內多方斡旋努力蒙上陰影。