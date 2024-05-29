習近平晤塞西：倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化

中國國家主席習近平在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）會面。兩人會談結束後，共同出席簽字儀式。



習近平指出，歡迎塞西訪華並出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式。藉此機會，他對塞西再次連任總統表示誠摯祝賀。

他說今年是中埃建立全面戰略夥伴關係10周年。10年來，他同塞西後11次會面，共同引領雙邊關係蓬勃發展。中埃關係已經發展成為中國同阿拉伯、非洲、伊斯蘭和發展中國家團結協作、互利共贏的生動寫照。

習近形稱，當前世界百年變局加速演進，世界面臨一系列重大問題和挑戰。中方倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同埃方不斷深化互信，推進合作，共同維護國際公平正義和發展中國家共同利益，為地區乃至世界和平、穩定、發展、繁榮貢獻力量。

2024年4月2日，在埃及新行政首都議會總部，現任總統塞西在就職儀式上講話。塞西2日宣誓就任新一屆總統，任期6年。新華社發（埃及總統府供圖）

塞西是在5月28日上午抵達北京。他除了對中國進行國事訪問，也將出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。28日下午，習近平於人民大會堂外為塞西的來訪舉行歡迎儀式，現場奏響兩國國歌。

塞西訪華前，15日訪問巴林，出席16日在該國召開的阿拉伯聯盟峰會。會議主要討論以巴戰爭。

應習近平邀請，巴林國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）、塞西、突尼斯總統賽義德（Kais Saied）、阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）5月28日至6月1日對中國進行國事訪問，並出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式。

以巴衝突：2024年5月26日，以色列對加沙地帶南部拉法的難民營發動襲擊後，大火肆虐，畫面怵目驚心。圖為影片截圖。（ REUTERS/Reuters）

外界預期以巴戰爭亦將是塞西訪華與中國討論的主要議題之一。他這次訪問發生在以色列與巴勒斯坦哈馬斯的戰爭仍在持續之際，而以色列與埃及因戰爭以及加沙巴人難民湧往邊境，導致兩國關係緊張。

埃及是有份協調人道救援，還有以哈談判的國際調解人之一，然而就在塞西訪華前夕，以軍5月27日與埃軍在在拉法口岸（Rafah border crossing）發生交火，埃軍方稱有1人死亡；事件可能為包括埃及在內多方斡旋努力蒙上陰影。