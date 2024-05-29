熱帶氣旋雷馬爾襲印度孟加拉65死　德里飆高溫　西北部發紅色警報

2024年首個強烈熱帶風暴雷馬爾（Remal，暫譯）吹襲孟加拉南部與印度西部，截至當地時間29日，兩國死亡人數增至最少65人。



據法媒5月29日報道，強烈氣旋雷馬爾26日晚間登陸後，以緩慢的速度朝內陸前進，其經過的地區皆帶來洪患並引發山崩。

孟加拉國家氣象局局長拉曼（Azizur Rahman）向法媒透露，以滯留陸地的時間來看，這是該國經歷過氣旋滯留時間最長的其中一次。

孟加拉災難應變中心和警方人員表示，目前氣旋已導致至少17人死亡，有人不幸溺斃，也有人遭碎片砸到，或被倒下的路樹壓死、掉落電線擊中。

2024年5月27日強烈氣旋雷馬爾吹襲孟加拉南部，一名男子在大雨中行走。（Reuters）

報道引述印度政當局和媒體報道稱，印度的死亡人數由21人增至48人。

其中以東北部米佐拉姆邦（Mizoram）28人喪生最為嚴重，米左拉姆邦當局表示，其中包括14名工人於28日因氣旋來襲導致採石場崩塌而喪生。高級政府官員古普塔（Sumit Gupta）29日表示，西孟加拉邦（West Bengal）有10人喪生。《印度斯坦時報》引述報道指，印度另外三地還有至少10人死亡。

與此同時，印度首都新德里（New Delhi）的一個氣象觀測點記錄到2024年的最高氣溫，為攝氏52.3度，是有記錄以來的最高溫度。氣象部門的一位高級官員表示，他們正在檢查感測器是否給出正確的讀數，以確保5月29日是否該國有史以來最熱的一天。

印度氣象局（IMD）29日針對西北部5個地區發布「高溫紅色警報」，紅色警報意味著人們非常「可能患上熱病和中暑」，並呼籲人們對易中暑群體進行特別關注。