朝鮮罕有批評中國　學者：反映中朝核武立場不一

分析認為，朝鮮本周罕見地批評中國顯示儘管中朝其他領域的關係有所升溫，但雙方對朝鮮核武庫的看法並不完全一致。



朝鮮星期一（5月27日）譴責中國、日本和韓國討論半島無核化，稱他們在首爾會後發表的聯合聲明是侵犯平壤主權的「嚴重政治挑釁」。

布魯金斯學會（Brookings Institution）東亞政策研究中心研究員金沛雅指出，儘管北京沒有在三國聯合聲明中點名朝鮮，而是使用「半島」一詞，但朝鮮仍對北京簽署這份聲明作出批評。

三國在講話中「重申了對地區和平穩定、朝鮮半島無核化的立場」，但與2019年及之前的聲明不同，三國並未承諾追求無核化。自2019年與美國等國的談判陷入僵局以來，朝鮮拒絕放棄其核計劃。

中日韓峰會：韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和中國總理李強2024年5月27日在韓國首爾青瓦台出席三邊峰會。（Reuters）

美國智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace，CEIP）的資深研究員趙通認為：「朝鮮是在強調其立場，即任何暗示平壤最終應該無核化的外交言論都是不可接受的。」

趙通說：「在憲法中確立其核地位並譴責任何質疑者之後，朝鮮正提出要國際社會承認它為核武國家的要求。」

趙通也指出，中國對朝鮮深化與俄羅斯的軍事合作持保留態度，且要避免給人留下中俄朝結盟的印象，因為這可能不利於與主要西方國家的實際合作。

中國外交部發言人毛寧在星期二（28日）的新聞發布會上就朝鮮的批評回答提問時說：「中國在朝鮮半島問題上的基本立場沒有改變」，但她沒有提到無核化。

研究員李敏英認為，朝鮮在首爾峰會後數小時發射間諜衛星並非巧合，應視為它在向中國傳遞信息。她在美國專門研究朝鮮動態的網站「北緯38度」（38 North）的一份報告中寫道：「朝鮮與中國的關係在過去一年似乎有所降溫，但這是近年來雙方分歧的跡象首次浮出水面。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

