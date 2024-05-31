美國副卿坎貝爾與中國副外長馬朝旭會面

美國國務院5月30日表示，在拜登政府有「亞洲沙皇」之稱的美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）與中國副外交部長馬朝旭在於華盛頓會面。而坎貝爾曾在29日向美媒說，中國領導層「全力支持」俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並暗示中方可能面臨美國和其他北約國家的進一步制裁。消息指他本週向北約的歐洲外交官發出警告。



路透社報道，美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）提到坎貝爾與馬朝旭會面一事，指今次是兩國去年同意負責任管控中美競爭的密集外交一部分，華府亦預計會有更多類似的高層級別接觸。

坎貝爾29日向《政治報》在內的一小群媒體透露：「可以公平地說，中國的總體目標不僅是支持俄羅斯——在我們看來，是全力支持——而且是公開淡化這一點，並試圖與歐洲保持正常的外交和商業關係。」

2010年4月28日，時任美國助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）會見時任日本外交部北美局的局長梅本和義（未在照片中）。（Getty）

《政治報》引述坎貝爾強調，北京在過去18到24個月中對俄羅斯的援助令人深感憂慮。他說美國看到的，是中國到俄羅斯的幫助並不是一次過，也不是僅僅數個奸商所為。

該報引述他指，中國的支援正在幫助莫斯科重建其軍事元件，包括長程導彈、火砲和無人機能力，以及追蹤戰場動向的能力。

坎貝爾拒絕透露美國後續可能對華採取的措施，惟強調歐美需向北京發出明確的訊號，即中國目前採取的行動，對歐洲長期穩定構成危險。

對於坎貝爾的言論，帕特爾表示美國及七國集團（G7）夥伴和其他歐盟及北約（NATO）成員國都認為，中國對俄羅斯的援助不但威脅烏克蘭的安全，亦對整個歐洲安全構成威脅。

帕特爾拒絕透露美國會否對華作進一步制裁，只重申如果中國繼續援助俄羅斯的國防產業，美國將準備採取更多步驟。