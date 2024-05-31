西班牙國會通過法案　特赦加泰獨立公投發起人等分離分子

西班牙眾議院5月30日表決通過，批准特赦2017年加泰羅尼亞獨立公投的發起人，以及數百名分離主義分子，可望促成流亡獨派人士回國，並有助首相桑切斯（Pedro Sanchez）爭取連任。



桑切斯對法案獲准表示歡迎，他在社交網站發文表示，政治就像在生活中一樣，在寬恕比怨恨更強大。今天的西班牙比2017年更加繁榮、更加團結，和諧共存才是前進方向。

2024年5月30日，西班牙眾議院表決通過，批准特赦加泰獨立公投發起人。首相桑切斯（Pedro Sanchez）與第一副首相蒙特羅（Maria Jesus Montero）相互祝賀。（Reuters）

該法案以177票對172票的些微差距獲得通過，最早將於31日刊憲後成為法律。 法案獲西班牙左翼聯合政府，以及兩個加泰羅尼亞分離主義政黨支持，保守派人民黨（Popular Party）和極右翼政黨Vox反對。

桑切斯去年提案特赦，以換取加泰羅尼亞兩個分離主義政黨的支持，以便實現連任。不過，法案接連數月引發大規模抗議，保守反對派已計劃提出法律挑戰。

西班牙《世界報》（El Mundo）3 月調查顯示，全國62%受訪者反對特赦，但在加泰隆尼亞地區有48%支持。

2024年5月12日，已流亡的加泰羅尼亞自治區前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）在法國發表演說。（Reuters）

加泰羅尼亞自治區前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）歡迎法案通過，他在領導公投失敗後，目前流亡於比利時，估計其逮捕令將被解除。