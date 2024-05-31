47人案｜美國對負責實施國安法中港官員實施新簽證限制

民主派47名人士涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，被指串謀顛覆國家政權罪，5月30日裁決公布。美國在裁決公布翌日回應。



美國務院5月31日稱，因香港民主運動組織者在《國安法》項下被判有罪，因此向中國及香港官員實施新的簽證限制。

美國國務院發言人米勒在一份聲明中表示：「美國對香港民主運動組織者在國安法審判中被判有罪深表關切。」

聲明稱「被告僅僅因為和平參與受香港《基本法》保障的政治活動，而受到出於政治動機的起訴並被送監。」

米勒表示，因此，美國將對負責實施國安法的中國和香港官員實施新的簽證限制。

他說，美國敦促中國和香港當局停止利用「含糊的國安法來遏制和平異議者」。

圖為2013年12月2日，中國北京天安門廣場的中國國旗和英國國旗。（Getty）

英國政府31日發布的新聞稿稱，此案清楚地表明，香港當局如何利用北京頒佈的《國家安全法》來壓制反對派並將政治異議定義為犯罪。案中47人只不過是尋求行使《公民權利和政治權利國際公約》所保障的以及《中英聯合聲明》所承諾的言論、集會和政治參與自由權。

英政府稱，這判決只會進一步損害香港的國際聲譽。英國指它傳遞出一個訊息，即香港人無法再安全、有意義地參與和平的政治辯論。

英政府在聲明中中呼籲香港當局結束對案中47人的起訴，並釋放所有根據該法而起訴的每一個公民。

圖為2023年2月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外隨風飄揚。（Reuters）

在美國及美國之前，澳洲及歐盟已回應案件。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）也深切關注案中的澳洲公民吳政亨被判罪成。好重申，強烈反對香港以國安法逮捕及向民主派人士等施壓。

歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）指密切留意事件。

歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）5月30日發聲明回應事件時稱，對出於政治動機對47名民主人士進行起訴、對大多數被告進行長期審前拘留以及拒絕保釋表示深切關注，聲稱這損害人們對《基本法》所載的法治的信心。

此案也讓香港對開放和多元化的承諾受到質疑，而開放和多元化一直是香港作為國際商業和金融中心的吸引力的基石。