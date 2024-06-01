特朗普罪成　支持者網上呼籲暴力報復

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者對紐約陪審團5月30日裁定特朗普34項重罪罪名成立感到憤怒，紛紛在親特朗普的網站上呼籲發動暴亂、革命和以暴力報復。



77歲的特朗普被控試圖隱瞞他與成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的性事，偽造商業記錄，以隱瞞他在2016年美國總統選舉前向丹尼爾斯支付13萬美元（約102萬港元）的掩口費，以避免影響他的總統競選。

由12人組成的陪審團經過兩天審議，於5月30日裁定特朗普被控的34項罪名全部成立。對於特朗普每項罪名的裁決都須取得全體陪審員的一致同意。

2024年5月11日，美國前總統、共和黨總統參選人特朗普出席在新澤西州舉行的競選集會。（Reuters）

根據路透社對三個親特朗普網站進行的調查，包括特朗普創辦的社交媒體平台Truth Social、Patriots.Win和Gateway Pundit的評論區內容，在特朗普被判有罪後，他的支持者在網上發布了數十條與暴力有關的帖文。

有人呼籲襲擊陪審員、處決曼哈頓刑事法院法官梅爾昌（Juan Merchan），或直接發動內戰和武裝叛亂。

Patriots.Win 的一名網民留言呼籲「在紐約走投無路的人給默坎一個教訓」，還說希望默坎「被非法移民砍死」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

