特朗普罪成 支持者網上呼籲暴力報復
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者對紐約陪審團5月30日裁定特朗普34項重罪罪名成立感到憤怒，紛紛在親特朗普的網站上呼籲發動暴亂、革命和以暴力報復。
77歲的特朗普被控試圖隱瞞他與成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的性事，偽造商業記錄，以隱瞞他在2016年美國總統選舉前向丹尼爾斯支付13萬美元（約102萬港元）的掩口費，以避免影響他的總統競選。
由12人組成的陪審團經過兩天審議，於5月30日裁定特朗普被控的34項罪名全部成立。對於特朗普每項罪名的裁決都須取得全體陪審員的一致同意。
根據路透社對三個親特朗普網站進行的調查，包括特朗普創辦的社交媒體平台Truth Social、Patriots.Win和Gateway Pundit的評論區內容，在特朗普被判有罪後，他的支持者在網上發布了數十條與暴力有關的帖文。
有人呼籲襲擊陪審員、處決曼哈頓刑事法院法官梅爾昌（Juan Merchan），或直接發動內戰和武裝叛亂。
Patriots.Win 的一名網民留言呼籲「在紐約走投無路的人給默坎一個教訓」，還說希望默坎「被非法移民砍死」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普罪成懶人包｜能選總統嗎？一定坐監？一文看懂What's Next特朗普被定罪：最該追問的是為何那麼多美國人狂熱追隨特朗普被判有罪的特朗普要「獄中治國」？ 美國大選形勢逐漸變得微妙特朗普封口費案罪成 前總統變刑事犯 只是個「空心漢堡」？