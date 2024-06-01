拜登提出以巴停火「3階段路線圖」：是時候結束戰爭

美國總統拜登（Joe Biden）5月31日在白宮就以哈衝突發表講話，就結束衝突提出三階段路線圖，敦促哈馬斯（Hamas）接受以色列提出的停火協議。



拜登在講話中提到，只要達成停火，人道物資就可以安全及有效地運到全部有需要人士手上。

他指出，華府專注於促成加沙停火，以及為加沙戰爭帶來一個持久的終結，並提到以色列已向哈斯及協助談判的卡塔爾提交一份全面的新提議。

該提議分成三階段，第一階段為長達六週的全面停火和以軍撤出加沙人煙稠密的地方，令巴勒斯坦人可以重回家園。期間以哈雙方亦會就永久結束敵對狀態的第二階段進行談判。假如談判超過六週，停火期限則會同樣延長。

以巴衝突：圖為2024年5月28日，以色列的襲擊導致加沙拉法一處難民營地受到破壞後，一名拄着拐杖的男子來到此地檢視損毀情況。（Reuters）

拜登表示，第二階段將包括哈馬斯釋放餘下所有人質，以軍則會撤出。到了第三階段，就會是為加沙帶來主要的重建計劃。

拜登稱，哈馬斯已無力再次發起像去年10月7日同類規模的襲擊。他直言知道以色列部分人士，包括政府內部不會同意這個計劃，但協議已經提出，因此敦促以色列領袖支持協議，並呼籲以色列退一步想清楚如果錯失這個時刻的後果，警告以色列可能進一步在世界中被孤立。

他強調像這種全面的方式會令以色列更安全，亦可協助以色列更融入包括沙特阿拉伯在內的中東地區，同時為巴勒斯坦人的自我定位帶來更好的未來。

拜登重申華府會為黎巴嫩邊界問題促成方案，並一直會確保以色列獲得自衛的所需。而埃及和卡塔爾正努力確保哈馬斯不會向以色列恢復軍事行動，稱哈馬斯需要接受這份協議。他承認各方仍需解決分歧，不過提到有太多巴勒斯平民喪生，他們像活在地獄中，強調是時候結束戰爭。

拜登的講話中未有提及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的名字，內塔尼亞胡的辦公室其後表示，他已授權談判人員提出要求釋放人質的建議，重申達成包括所有人質獲釋及消滅哈馬斯的目標之前，加沙戰爭都不會結束。

哈馬斯則表示對有關協議持正面態度，重申如果以色列明確表示遵守任何建基於加沙永久停火、以軍全面撤出當地、巴勒斯坦人重回家園及實現真誠的交換囚犯／人質協議，該組織將準備以正面及具建設性的方式參與。