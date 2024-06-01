奧斯汀︰印太仍是美國優先戰區　亞洲安全美國才安全

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月1日在新加坡香格里拉對話會發言時提及5月31日與中國國防部長董軍會面。他表示，兩人已進行坦誠的討論。



奧斯汀稱，他希望確保人們清楚地認識到，儘管在歐洲和中東要面對烏克蘭和加沙戰事，但印太地區仍然是美國的優先戰區。

他不點名指中國在南海作出脅迫行為，指美國的盟友之一菲律賓受到危險的脅迫，重申華府對菲律賓的安全承諾堅定。

奧斯汀強調，維護本區域的安全與繁榮，繼續是美國國家安全政策的核心運行原則，「只有亞洲安全，美國才會安全」。

美防長稱與中國的戰爭並非不可避免

奧斯汀承認，與董軍的會談並不能令他感到高興。奧斯汀是在中美兩國防長會談後不久說出這番話的。

他在五角大樓轉播的新加坡「香格里拉對話」峰會上發表講話時指出：「每次討論都不會是愉快的討論，但重要的是我們要繼續相互交談。」

他指出，華盛頓和北京需要繼續共同努力，以降低「誤判和誤解」的風險，「在我看來，與中國的戰爭或戰鬥既不是即將來臨的，也不是不可避免的。」

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在德國美軍拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）出席記者會。（Reuters）

美防長強調中美兩軍之間開放溝通渠道的重要性

美國防部網站5月31日發布的新聞稿稱，奧斯汀在與董軍的首次會晤中強調在美中兩國之間保持多層次軍事交流的重要性。

奧斯汀對中國軍隊最近在台灣海峽附近的挑釁活動表示關切。他重申，「中國不應利用台灣的政治過渡作為採取強制措施的藉口。台灣的政治過渡是正常的、例行的民主進程的一部分」。

他表示，美國仍然致力於長期奉行的「一個中國」政策，該政策以《與台灣關係法》、中美三個聯合公報和「對台六項保證」為指導。

美防長還重申了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。

奧斯汀強調了尊重國際法所保障的公海航行自由的重要性，特別是在南海。

他說：「美國將繼續在國際法允許的任何地方安全、負責地飛行、航行和行動。」

奧斯汀拒絕承認北約對挑起烏克蘭衝突的責任

奧斯汀拒絕承認北約及其擴張企圖對於挑起烏克蘭衝突的責任。

他在新加坡香格里拉對話會上對記者說：「我不同意您關於北約擴張引發烏克蘭危機的立場。」

奧斯汀說，他認為當前局勢的責任在於俄羅斯，而不是北約尋求擴張。