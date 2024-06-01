南非大選初步結果：非國大30年來首失多數派地位　須尋求合組政府

南非獨立選舉委員會6月1日表示，點票工作已接近完成。在已點算完畢的逾98%選票中，執政黨非洲人國民大會（African National Congress，簡稱ANC或非國大）仍以40.25%的得票率位居首位，但將無法保住在國會多數派地位。



南非獨立選舉委員會6月1日公布的初步點票結果顯示，非國大獲得40.25%的選票，排名第一。

根據南非獨立選舉委員會對逾99%選票的統計結果，非國大獲得40.25%的選票；最大反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）獲得21.70%的選票，排名第二；排名第三的是新成立的民族之矛黨（uMkhonto we Sizwe），得票率為14.68%。

鑑於非國大得票率未達50%，沒獲得多數席位，它將尋求與其他政黨聯合，以確保繼續執政。

南非的選舉委員會6月2日正式公布選舉最終結果。

南非或將開始進入聯合政府時代，但仍有變數。拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）理論上仍可保住總統大位，因它所屬政黨黨所得票數仍是排名第二者逾一倍，只是他將在未來數天面對黨內外要求他下台的聲音。

路透社6月1日引述ANC一名高級成員支持他繼續留任黨魁，以及有分析家指出，放眼全黨都沒有明顯有力可以接任的人。

拉馬福薩倘想留任總統，將涉及ANC與其他政黨的談判，包括以內閣部長職位、對國會更多的控制權，甚至是議長職位作為交換條件。