博雷利：歐盟沒有證據證明中國向俄提供武器

俄衛網6月1日報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟沒有證據證明中國向俄羅斯提供武器。



博雷利在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）峰會上指出：「中國保證不（向俄羅斯）供應武器，我們沒有證據證明正在發生這種情況。」國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）對此進行了轉播。

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）早前指出，倫敦和華盛頓據稱有「證據」能證明中國正在或打算開始向俄羅斯提供武器用於烏克蘭衝突。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前在國會聽證會上表示，美國沒有證據表明中國向俄羅斯提供過武器用於烏克蘭，他說和朝鮮與伊朗所做的一樣，但他指責北京支持俄羅斯國防工業。

西方國家一直指控，俄羅斯有獲得中國與朝鮮的軍事支援。圖為2024年1月6日，一名身在烏克蘭哈爾科夫的男子拍攝一枚製造商身份不明飛彈的零件。烏克蘭當局認為這枚導彈是在朝鮮製造的，並在當週較早時俄羅斯對烏克蘭的攻擊中被使用。（REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo）

對於這種指責，中國外交部回應稱，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項。

今年4月，中國外交部發言人汪文斌表示，美方一邊對烏克蘭提供史無前例的軍事援助，一邊對中俄正常經貿往來進行無端指責，是典型的雙重標準，極其虛偽，也極其不負責任。北京還警告美國，向中方甩鍋推責，解決不了烏克蘭危機。