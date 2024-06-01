博雷利：歐盟沒有證據證明中國向俄提供武器
撰文：外部來稿(國際)
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俄衛網6月1日報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟沒有證據證明中國向俄羅斯提供武器。
博雷利在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）峰會上指出：「中國保證不（向俄羅斯）供應武器，我們沒有證據證明正在發生這種情況。」國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）對此進行了轉播。
英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）早前指出，倫敦和華盛頓據稱有「證據」能證明中國正在或打算開始向俄羅斯提供武器用於烏克蘭衝突。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）此前在國會聽證會上表示，美國沒有證據表明中國向俄羅斯提供過武器用於烏克蘭，他說和朝鮮與伊朗所做的一樣，但他指責北京支持俄羅斯國防工業。
對於這種指責，中國外交部回應稱，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項。
今年4月，中國外交部發言人汪文斌表示，美方一邊對烏克蘭提供史無前例的軍事援助，一邊對中俄正常經貿往來進行無端指責，是典型的雙重標準，極其虛偽，也極其不負責任。北京還警告美國，向中方甩鍋推責，解決不了烏克蘭危機。