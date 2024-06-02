波音「星際客機」再度推遲首次載人上太空任務

波音的「星際客機」（Starliner）原定在6月1日進行首次載人飛行任務，但到了倒數接近結束時，工作人員宣布發生技術問題而推遲最少24小時升空。



路透社及新華社報道，型號為CST-200的「星際客機」計劃利用聯合發射聯盟（United Launch Alliance）「宇宙神5」型（Atlas V）火箭從佛羅里達州的美國太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，將兩名太空人威爾莫爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉姆斯（Sunita "Suni" Williams）送到國際太空站。

報道引述負責的官員指，「星際客機」在倒數前不足四分鐘時，地面系統的電腦突然啟動自動中止的指示，導致倒數暫停。目前未知發生這個情況的原因或需時多久才可解決問題，而下一次的升空時機為當地時間2日中午，並在5及6日再有機會。

「星際客機」曾在5月6日嘗試升空，惟在發射前兩小時左右，火箭的壓力閥出現異常，其後亦因為其他機件問題而一再推遲計劃。

美國的穿梭機在2011年退役後，美國大力發展商業載人上太空，波音和Space X在獲NASA批出載人飛船項目合約，分別建造「星際客機」載人飛船和載人版「龍」飛船。假如「星際客機」成功升空，將有助波音爭奪目前由SpaceX「獨市」的從美國本土運送太空人到國際太空人的市場。