世界衛生大會修訂國際衛生條例　加強大流行病應對能力

新華社6月1日稱，世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）1日通過所有《國際衛生條例（2005）》修正案，以確保所有國家建立起全面、健全的公共衛生制度，加強全球對大流行病等突發公共衛生事件的防範、監測和應對能力。



本次修正案引入「大流行病突發事件」的定義，旨在促進更有效的國際合作，以應對有可能成為或已經成為大流行病的事件。世界衛生組織説，「大流行病突發事件」定義建立在現有《國際衛生條例（2005）》機制基礎之上，代表更高級別的警報。

修正案還包括建立「協調財政機制」，加強對發展中國家的資金支援力度，促進其核心能力以及大流行病預防、防範和應對能力建設。

此外，世衛組織會員國同意就「大流行協定」的起草繼續談判。會員國決定延長政府間談判機構的任期，使其在2025年世衛大會或2024年世衛大會特別會議之前，完成「大流行協定」的談判磋商工作。

2024年5月29日在瑞士日內瓦舉行的聯合國世界衛生大會會議，主題為「巴勒斯坦被佔領土的衛生狀況」。（REUTERS/Denis Balibouse）

世衛大會是世衛組織最高決策機構，通常每年5月在日內瓦舉行會議。除例行會議外，世衛組織還可根據執行委員會或多數會員國的要求召開世衛大會特別會議。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在當天的記者會上説，今天做出的「歷史性決定」表明瞭各會員國希望保護本國和全世界人民，使其免於遭受突發公共衛生事件和未來大流行病風險的共同願望。

譚德塞説，《國際衛生條例（2005）》修正案將加強各國的疾病監測、資訊通報分享以及國際合作，以提高各國監測和應對未來大流行病的能力。