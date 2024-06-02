胡塞武裝稱襲美艦　美航母艦長發影片疑報平安　遭揭屬舊片惹議

也門胡塞武裝（Houthis）稱近期針對多個目標發動軍事行動，包括位處紅海北部的美國航空母艦「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower CVN-69）後，「艾森豪威爾」號艦長希爾（Chowdah Hill）6月1日在社交網站發布戰機在軍艦升降的影片，被指是「報平安」，但之後被人發現影片是過去已在網上流傳的舊片，反而引起質疑。



希爾1日在社交網站X（前稱Twitter）上傳戰機在軍艦升降的影片，配以敬禮手勢及美國國旗的圖像，之後並轉發「說艾森豪威爾號沉沒是假消息」的帖文，被指是「報平安」。

在這次事件中，也門胡塞武裝5月31日聲稱向「艾森豪威爾」號發射導彈，以報復美軍，美媒之後引述美國國防部官員指，艾森豪威爾號遭擊中的消息不實。至6月1日，胡塞武裝再指近期針對多個目標發動軍事行動，包括「艾森豪威爾」號。

美國中央司令部1日稱，部隊摧毀2枚朝着驅逐艦「格雷夫利」號（USS Gravely）方向發射的胡塞武裝反艦彈道導彈。

希爾上傳影片後，反而惹來更多質疑，因有網民發現有關影片過去已在網絡流傳，如出現於抖音3月21日的一個帖文，質疑為何希爾要上傳舊影片。