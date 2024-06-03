法國極右翼政黨領跑歐洲議會選舉民調

根據周日（6月2日）公布的一項民意調查，法國極右翼民粹主義政黨國民聯盟（Rassemblement national）在即將舉行的歐洲議會選舉的投票意向中佔據絕對領先地位。

法新社報道，這項民意調查於5月29日至31日期間在1803人中進行，廣播公司BFMTV和《星期天論壇報》發布了該調查的結果。

不過，負責該調查的Elabe研究所說，投票意向仍然「非常不穩定」，「三分之一的選民在選舉前仍可能改變主意，尤其是左翼選民」。

國民聯盟的頭號候選人巴德拉（Jordan Bardella）在民意調查中獲得了32.5%的投票意向，總統馬克龍的盟友海耶以16%的支持率位居第二，緊隨其後的是中左翼社會黨候選人格魯克斯曼，支持率為13%。

法國極右派國家聯盟黨主席巴德拉（Jordan Bardella）年僅28歲，是一位95後。（Reuters）

雖然主要候選人的排名與一周前的類似民意調查基本沒有變化，但左翼政黨不屈法國黨、綠黨和共產黨略有上升。

與此同時，右翼反對派共和黨和極右翼再征服黨的支持率低於進入歐洲議會所需的5%的門檻。在法國，歐洲議會選舉主要被視為衡量國家政治家受歡迎程度的關鍵指標。

另外，民意調查結果顯示，在歐洲議會選舉中，極右翼政黨在幾個歐盟國家取得了進展。