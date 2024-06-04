夏巴兹今起訪華　中國巴基斯坦料重振經濟走廊項目

巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）星期二（6月4日）起訪問中國，中巴預計將重振因疫情、巴基斯坦國內經濟困難等原因而停滯不前的中巴經濟走廊項目。



中國《經濟日報》上星期五（5月31日）報道，中國和巴基斯坦近期在中巴經濟走廊聯合合作委員會會議上，確定了該項目第二階段的五條新走廊，包括增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊和開放走廊。

報道稱，這五條新走廊的建設符合巴基斯坦經濟發展框架，將成為中巴兩國共同發展的新增長引擎。

會議還提出，根據巴基斯坦的經濟形勢，中巴經濟走廊的一號鐵路幹線項目也將分階段進行建設，以配合巴基斯坦的經濟發展。

據彭博社報道，出席會議的巴基斯坦規劃、發展與特別項目部長阿赫桑·伊克巴爾，強調了中巴經濟走廊第二階段計劃的戰略轉變，包括減少政府參與，並加強私營部門與中國企業的夥伴關係。

伊克巴爾稱，這一轉變旨在減輕巴基斯坦的部份財政負擔。

今年2月第二次當選巴基斯坦總理的夏巴茲，過去兩年一直在尋求重振與中國的經濟合作。夏巴茲此次訪華為期五天，除了在北京與中國領導人舉行會談外，還將訪問中國西部城市西安和改革開放前哨深圳。

據路透社報道，巴基斯坦外交部發言人穆塔茲·巴洛赫上週在一場發布會上說，夏巴茲此行將尋求提升價值數十億美元的中巴經濟走廊項目合作。

中巴經濟走廊是中國「一帶一路」下的標誌性目標。不過，由於巴基斯坦頻繁發生政治、經濟和安全危機，中巴經濟走廊的推進並不順利，甚至已經陷入停擺。

上海社會科學院資深研究員潘光接受《聯合早報》採訪時指出，中巴經濟走廊第二階段結合巴基斯坦實際情況進行了相應調整，這是一件好事；但中國的投資如何收益仍是問題，尤其是怎麼處理「義」和「利」的關係。

據彭博社報道，巴基斯坦2013年加入「一帶一路」倡議以來，中巴雙方已完成價值約250億美元的項目，主要是解決該國長期能源短缺的項目。不過，針對中國工程師的恐怖襲擊，始終困擾着一些項目的推進。

今年3月，巴基斯坦一周內發生三起針對中國參與項目的重大襲擊。其中，第三宗自殺式襲擊針對中國葛洲壩集團公司營建的達蘇水電站項目，造成五名中國人和一名巴基斯坦人死亡。

儘管沒有組織聲稱對這次襲擊負責，但巴基斯坦官員5月26日指，襲擊是由來自阿富汗的巴基斯坦塔利班策劃和實施。巴基斯坦高級代表團上周四（5月30日）訪問了喀布爾，與阿富汗塔利班分享針對恐襲的調查結果，並要求合作逮捕兇手。

潘光認為，中巴經濟走廊進入第二階段後，中國人的安全保障問題仍會是北京最主要的關切，而這一問題繞不過阿富汗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

