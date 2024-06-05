韓國家情報院：朝鮮正在拆除韓朝跨境鐵路

韓朝因朝鮮發射軍事偵察衛星以及放飛發放大量「垃圾氣球」等問題，關係進一步趨僵，韓國6月3日宣布停止與朝鮮簽署的《9・19軍事協議》的效力。韓國國家情報院5日稱，有迹象顯示鮮正在拆除連接兩地的「東海線」鐵路部份路段。



《東亞日報》5日引述韓國政府高層消息人士4日稱，朝鮮拆除「東海線」北側路段的鐵路枕木。

該報引述韓國政府認為，此舉象徵朝鮮斬釘截鐵地表示今後不會再運行連接南北的鐵路。該報稱，這也反映朝鮮徹底斷絕韓朝關係的意圖。

鐵路在韓朝軍事分界線（MDL）以北的部份，屬於北側路段。

2002年9月18日，朝韓分別舉行「京義線」和「東海線」鐵路以及公路連接工程開工儀式。圖為在韓國坡州市舉行的儀式上，在京義綫的一列火車從韓國駛向朝鮮一側。（Getty）

以2000年「6・15」《南北共同宣言》為契機，韓朝同意重啟連接兩地京義線和東海線鐵路，其中「東海線」貫穿非軍事區，連接金剛山（金剛山青年站）至韓國最北端、位於江原道高城郡的豬津站，2006年落成。鐵路路線隔年試營運，後因韓朝關係緊張，從未正式開通運作。

金正恩2023年年底將韓朝關係定義為「敵對的、交戰中的兩國關係」，2024年1月15日發表施政演說時宣布要全面切斷包括京義線公路在內等連接韓朝兩地的所有通道。韓國軍方監視設備4月捕捉到朝鮮3月拆除京義線、東海線公路上數十個路燈。

韓朝關係：2018年8月11日，韓國首爾世界盃體育場舉行的「統一足球」比賽中，韓國支持者揮舞統一旗。（Getty）

《東亞日報》6月5日稱，隨着《9・19軍事協議》的效力中止，韓國部署在西北島嶼的K-9自行火炮和「天舞」（多管火箭）等海軍陸戰隊炮兵決定在6月內進行海上射擊演習。