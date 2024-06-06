中國歐盟商會發表報告　指逾三成華南歐企去年收入下滑成重災區

歐洲企業在中國的商業信心持續減弱之際，有意在華南地區拓展業務的歐企數量下降；超過三成的華南歐企去年收入下滑，是在華歐企業務受影響最大的地區。



中國歐盟商會華南分會星期三（6月5日）在深圳發布歐洲企業在華南商業信心的調查報告。

調查數據顯示，華南歐洲企業在2023年營收和利潤同比分別下降38%和32%，為全中國最高。營業額跌幅超過20%的華南歐企佔17%，為所有地區比率最高。與中國其他地區相比，去年歐企在華南的盈利能力更疲軟。

營業成本不斷提高，導致營商環境變得更困難，有意在華南地區拓展業務的歐企從一年前的77％跌至73％。有7％的受訪者選擇華東地區；9％選擇其他亞洲國家。

華南歐企對未來在華發展前景和盈利能力也不太樂觀。數據顯示，對未來兩年取得盈利感到悲觀的華南歐企佔55%，是全中國最高的地區之一；對業務增長感到樂觀的只有26%，為全中國最低。

中國歐盟商會今年5月中旬針對歐洲企業在全中國範圍的《商業信心調查2024》報告中指出，歐洲企業對華投資興趣降至14年來最低，而中國經濟放緩、全球經濟趨軟，以及中美競爭是影響它們未來在中國業務的三大因素。

中國歐盟商會副主席、華南董事會主席高志豪（Klaus Zenkel）接受《聯合早報》訪問時說，無論是在整個中國或華南地區，歐洲企業對上述因素都有同感。

他說：「在冠病限制政策結束後，大家都期待重新開展業務，在2023年迎來豐收年。但這一切都沒有發生，其中最主要的是中國房地產持續低迷導致消費者信心下降，這是我們意料之外的事。」

中國電動車：圖為2023年12月28日，參觀者在一個在中國北京舉行的活動拍攝小米首款電動車SU7。（Reuters）

高志豪解釋，中國經濟增長放緩和消費需求疲軟對在華南的歐企的影響更為顯著，因為它們的投資更多以製造業為主，而中國在「新三樣」（電動車、鋰電池及太陽能）工業產能過剩所引發的價格戰，正在削弱它們在華經商的信心。

調查顯示，有36％的受訪者觀察到所屬行業出現產能過剩現象，另有10％認為在不久將來出現產能過剩。其中，有71％企業因為中國產能過剩而調降價格；42%的價格大幅調降。

自去年12月起，中國放寬了對部分歐洲國家的入境規定，現有11個歐洲國家可以免簽進入中國。

高志豪說，過去幾個月有越來越多歐洲商團來到華南地區考察，他們對當地的營商環境有全然不同的認知和體驗。

高志豪說：「許多歐洲人對中國的了解僅限於西方媒體的塑造，總是以嚴刑峻法、國家安全、監督等來抨擊中國。他們來中國後才發現這裏其實很先進，沒有他們想像中那麼惡劣。雖然不能保證他們最終會在中國投資，但至少可以從不同的視角了解這個國家。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

