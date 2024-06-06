歐洲議會選舉開始投票　荷蘭率先登場

五年一度的歐洲議會選舉開啟為期四天的投票，荷蘭是第一個展開投票的歐盟成員國。在歐洲多國加速右轉之際，民調顯示荷蘭極右翼自由黨在該國參選政黨中名列前茅。



法新社報道，荷蘭選民星期四（6月6日）一早開始投票。投票支持自由黨（PVV）黨魁維爾德斯（Geert Wilders）的選民對歐盟當前的發展道路感到不滿，而自由黨或許可以「踩個剎車」，希望歐盟能有所改變。

自由黨和維爾德斯受選民推崇，與歐洲多國走向右轉道路的趨勢相呼應。開選前的多項民調和分析預測，極右翼勢力將在此次歐洲議會（European Parliament）選舉中得到突顯。

去年11月，維爾德斯的自由黨在全國大選中出人意料地勝出，預計這次投票也會在歐盟各政黨民調中名列前茅。雖然自由黨已經放棄就脱離歐盟舉行「Nexit」公投的承諾，但該黨仍然堅持歐元懷疑論。

本屆歐洲議會選舉在歐盟27個成員國舉行，投票將持續至星期天（9日）。

歐洲議會選舉2024年6月6日最先在荷蘭登場，一名民眾在城市尼美根（Nijmegen）的票站內投票（Reuters）

這是英國正式脱離歐盟後的首次歐洲議會選舉。歐盟成員國的選民將投票選舉720名議員，以組成第10屆歐洲議會。

新華社報道指出，大部分歐盟成員國都於星期四投票。荷蘭、愛爾蘭、捷克、拉脱維亞、馬耳他、斯洛伐克則在星期四至星期六（8日）期間，擇日投票。

在最後一個投票站關閉前，所有出口民調和官方計票結果都不得公布，所有結果要在布魯塞爾時間星期天晚上11時後，由特定機構對外發布。

按計劃，本次選舉產生的下屆歐洲議會將於7月16日開會。下屆歐洲議會產生後，將面臨一項重要任務，即通過投票表決選出新一任歐盟委員會主席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

