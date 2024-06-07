丹麥及巴基斯坦等5國當選聯合國安理會非常任理事國

當地時間6月6日，聯合國大會各成員國在聯合國紐約總部進行投票，丹麥、希臘、巴基斯坦、巴拿馬、索馬里當選2025年至2026年度安理會非常任理事國。



根據聯合國相關選舉辦法，成員國在聯合國大會廳分4個地區進行了有效投票。丹麥、希臘、巴基斯坦、巴拿馬、索馬里獲得超過聯合國大會總投票數三分之二以上選票，成為新安理會成員國。

聯合國安理會有15個理事國，其中中國、法國、俄羅斯、英國和美國為常任理事國，其餘10個成員為非常任理事國。10個非常任理事國席位按地區分配：非洲地區3個；亞太地區、拉美和加勒比地區、西歐和其他地區各2個；東歐地區1個。按規定，安理會非常任理事國由聯合國大會通過無記名投票產生，候選國需獲得聯大總投票數至少三分之二方可當選。

2024年5月24日在位於紐約的聯合國總部，聯合國安理會就強調保護人道主義人員的決議草案表決。聯合國安理會24日通過第2730號決議，呼籲所有國家尊重並保護人道主義人員、聯合國人員及相關人員。新華社發（聯合國供圖）

安理會非常任理事國任期為2年，每年將通過選舉更換5個席位，不能連任。上述國家中，僅索馬里只在1971年至1972年成為過一次安理會理事國，其他四個國家都曾兩次或兩次以上成為安理會成員。這些國家的任期將從2025年1月1日持續至2026年12月31日，取代現任理事國日本、厄瓜多爾、瑞士、莫桑比克和馬耳他。安理會15個理事國將輪流擔任主席，為期1個月。