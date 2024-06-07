以色列代表國際會議發言很尷尬　多國代表「用腳投票」離席抗議

當地時間6月6日，正在瑞士日內瓦舉行的聯合西國際勞工大會（UN International Labor Conference）第112屆會議就「阿拉伯被佔領土工人處境」召開特別會議。



社交媒體流傳的影片顯示，當以色列代表齊特林（Yeela Cytrin）發言時，不少參會者起身走出會場。「演講結束前，會場已經空了一半。」土耳其阿納多盧通訊社描述道。

據國際勞工組織網站消息，國際勞工組織總幹事洪博（Gilbert Houngbo）在6日的會議上就巴勒斯坦勞工的權益表達了關切，「自1967年以來，今年對巴勒斯坦工人來說是最艱難的一年，形勢從未如此嚴峻。」

洪博表示，巴勒斯坦被佔領土上平民生命的損失規模前所未有，加沙的勞動力市場已經被長達17年的封鎖所扼殺。2023年10月以來，加沙大約失去了20萬個工作崗位，是當地就業人數的三分之二以上，「加沙的勞動力市場實際上已經崩潰。加沙成了一片廢墟，生計破碎，工作稀缺。勞工權利遭到嚴重破壞。」

洪博還提及約旦河西岸巴勒斯坦勞工面臨的困難，呼籲結束有關阻止這些勞工在以色列工作的限制。

路透社稱，洪博的呼籲得到了巴勒斯坦勞工部長、埃及等國外交官和工人團體的響應，有人在描述加沙的情況時情緒激動。據加沙衛生部門稱，以色列在當地的軍事行動已造成逾3.6萬人喪生。

不少外媒注意到，輪到以色列常駐聯合國日內瓦代表處法律顧問齊特林發言時，台下聽眾開始離場。

阿納多盧通訊社稱，起初只有一小部分參會者離場，「這似乎是事先計劃好的行動」，但後來，越來越多國家的參會者加入抗議行列，「演講結束前，會場已經空了一半。」報道稱，此後一名以色列僱主發言時，也遭到了類似的抗議。

「這就是世界對巴勒斯坦的支持。不要相信主流媒體。」有網民在社交媒體平台X上評論道。

齊特林在發言中將巴勒斯坦工人面臨的困境歸咎於哈馬斯。自去年10 月7 日起，以色列就禁止巴勒斯坦工人從被佔領的西岸通行。齊特林稱，哈馬斯在去年對以色列發動襲擊後，將目標對準了這些通勤路線。「改善勞工條件的途徑並不在於盲目譴責以色列。」齊特林說。

據阿納多盧通訊社報道，齊特林在發言中注意到了其他國家的抗議，承認「一半參會者在討論期間離開」，她還指責會議在「妖魔化」以色列。

土耳其公共廣播電視總台（TRT）報道，土耳其勞工和社會保障部部長伊舍克汗（Vedat Işıkhan）沒等以色列代表發言就已離開會場。伊西汗呼籲抵制以色列，表示面對巴勒斯坦人遭受的暴行，他們不會袖手旁觀。

據黎巴嫩媒體Al-Mayadeen報道，黎巴嫩看守政府勞工部長拜拉姆（Moustafa Bayram）在以色列代表開始發言時離場。拜拉姆受訪時表示，參會者離場是「一種民主的表達，也是向佔領國發出訊號，即反對其對加沙地帶的侵略。」

據路透社報道，此次特別會議還要求國際勞工組織在加沙的重建與恢復中發揮作用，幫助創造就業機會，為勞工提供保障計劃。「讓巴勒斯坦人民重新擁有體面的工作，這將有助於癒合創傷。」洪博對路透社表示。

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