美國官員：華府或擴大核武庫　應對中俄等威脅

美國拜登政府高級官員說，美國未來幾年可能不得不部署更多戰略核武器，以遏制來自俄羅斯、中國和其他敵對方日益增長的威脅。



綜合路透社和《紐約時報》報道，美國國家安全委員會負責軍備控制高級官員瓦迪（Pranay Vaddi），星期五（6月7日）在一個關於「更具競爭力」的軍備控制方法的演說中概述了一項政策轉變，目的是為施壓拒絕削減軍備談判的莫斯科和北京回到談判桌。

瓦迪在軍備控制協會的活動中說：「如果敵對方的核武庫情況沒改變，我們很可能必須在未來幾年增加現有的部署數量。我們必須做好充分準備，以便在總統拍板時付諸實行。」

他說：「如果那一天真的到來，我們立定決心確保我們擁有更多的核武器，以威懾敵對方，保護美國人民、我們的盟友和夥伴。」

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯於2022年8月宣布暫時退出《新削減戰略武器條約》（New START）的設施核查機制，並於2023年2月宣布暫停履行這項條約。

目前美國仍然遵守2010年與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》規定，可部署戰略核彈頭數量的上限為1550枚。

美國國家安全顧問沙利文一年前告訴軍備控制協會，沒有必要增加美國戰略核武器部署以抗衡俄羅斯和中國的軍火庫數量。沙利文當時說，美國願意「無條件」與俄羅斯和中國進行談判。

瓦迪星期五說，拜登政府仍然致力於維護旨在遏制核武器擴散的國際軍備控制和不擴散機制。但他指俄羅斯、中國和朝鮮「都在以極快的速度實現核武庫擴大和多樣化，對軍備控制似乎毫無興趣。」

他說，俄中朝以及伊朗「正在加強合作與協調，以違背和平與穩定、威脅美國、美國盟友和合作夥伴的方式，加劇地區的緊張局勢」。

他指俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮正在共享先進的導彈和無人機技術，包括莫斯科在烏克蘭使用伊朗無人機和朝鮮大炮和導彈，以及中國對俄羅斯國防工業的支持。

瓦迪說，但如果美國的敵對方增加對核武器的依賴，「那我們將別無選擇，只能調整我們的態勢和能力，以保持威懾和穩定」。

他透露，美國政府正在為此採取「審慎措施」，包括對美國軍火庫進行現代化改造。

本文獲《聯合早報》授權轉載

