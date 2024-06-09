歐洲議會選舉｜匈牙利政治新星冒起　硬撼總理歐爾班執政黨

匈牙利6月9日舉行歐洲議會選舉，總理歐爾班（Viktor Orban）領導右翼執政青民盟（Fidesz）預計可以獲得44%至48%選票，不過當地中間偏右的蒂薩黨（Tisza）就成為這場選情的關注焦點。



《衛報》及路透社8日報道，馬吉亞爾（Peter Magyar）是蒂薩黨的領袖，歐爾班對他毫不陌生，他除了曾與歐爾班內閣成員之一的司法部長結婚，原本亦是青民盟成員。不過他在今年初開始「倒轉槍頭」，批評歐爾班政府的政策，以及指控貪污問題。

最新的民意調查顯示，蒂薩黨或贏得23%至29%的選票。馬吉亞爾8日在拉票活動時向支持者表示，即使是現在才相信，大家都覺得政府可以輪替。

蒂薩黨領袖馬吉亞爾在過去數月迅速冒起，他表明有意在下屆大選擊敗歐爾班，匈牙利可以實現政黨輪替。圖為他在6月8日於布達佩斯的歐洲議會競選活動中拉票。（REUTERS）

預計蒂薩黨在歐洲議會獲6至7個議席，不過馬吉亞爾表明假如自己勝選，都不會成為歐洲議員，而是留在匈牙利，為2026年的全國大選建立根基，希望屆時可以擊敗歐爾班。

馬吉亞爾亦指，該黨的歐洲議員將爭取加入對匈牙利民眾重要的委員會，包括農業、競爭事宜、金融、環境問題或衛生等，並參加保守派政團歐洲人民黨（European People's Party）。他認為該黨除了是歐洲議會內的最大黨團，亦是最易爭取匈牙利的利益。

另外蒂薩黨在歐洲議會的優先事項是爭取解禁歐盟對匈牙利的撥款，但認為政府有更多方法達成這個目標。