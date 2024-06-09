以色列營救4名人質後　甘茨疑推遲宣布退出戰時內閣

當地時間6月8日，在以色列軍方宣布從加沙解救出四名遭扣押人員後，以色列戰時內閣成員、該國主要反對黨國家團結黨領導人甘茨（Benny Gantz）取消了原定當天晚間的講話。甘茨辦公室此前預告，他將在8日晚間召開發布會，宣布其將帶領其政黨退出以色列戰後組建的緊急聯合政府。



甘茨5月就曾公開向總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下達「最後通牒」，要求其政府在6月8日前制定加沙戰後治理方案，否則自己就將退出。

圖為2023年11月24日，以色列特拉維夫，甘茨（Benny Gantz）在與人質家屬會面時擁抱一名女子。（Reuters）

分析認為，以色列高層的分裂反映出該國與日俱增的挫敗感。雖然甘茨即便退出亦不至於讓內塔尼亞胡的執政聯盟迅速垮台，因為該聯盟在議會中仍擁有64個多數席位，但隨着衝突的延續以及停火談判的進行，這可能會破壞以色列政府的穩定並加劇其國內的政治危機。

甘茨「滿意」營救行動，原計劃當晚宣布退出聲明

據《紐約時報》8日報道，由於在加沙戰爭問題上分歧嚴重，作為以色列戰時內閣重要成員的甘茨一度威脅將退出，並計劃在8日晚間舉行新聞發布會宣布相關消息。上月甘茨就曾預告過退出一事，但當時沒有公開表明是否會堅持到底。

圖為2024年6月8日，以色列軍隊轟炸加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營後，巴勒斯坦人走出來檢查損毀情況。（REUTERS/Ramadan Abed）

但8日當天下午，甘茨無限期推遲了當天晚間舉行的發布會，理由是「最近發生的事件」。報道稱，他指的是四名以色列被扣押人員獲救一事。

以色列示威者2024年6月8日晚上在特拉維夫遊行示威，要求以色列政府盡快與哈馬斯達成人質協議（Reuters）

據《以色列時報》報道，甘茨在人員獲救後表示，他對這次營救行動「感到滿意」。他在一份聲明中說，他要讚揚以軍士兵和警察特種部隊，他們複雜而勇敢的行動鼓舞了人心。

「即便在今天，我的心仍與所有被扣押人員的所有家屬同在，我們致力於盡一切努力讓他們回家。」甘茨說。

早些時候，法國24電視台曾援引甘茨辦公室7日發表的聲明說，甘茨將在8日當天晚上8時40分在特拉維夫郊區拉馬特甘向媒體發表聲明，宣布退出戰時內閣。

美媒Axios援引一位知情人士的說法，本週早些時候，甘茨與拜登政府高級官員進行了交談，告訴他們自己即將做出的決定，並徵求美方的意見。美國高級官員告訴甘茨，這是他的決定，美方不會干預以色列國內的政治問題。消息人士稱，與此同時，他們提到釋放被扣押人員的談判正處於一個非常敏感的時刻。

甘茨拒絕對此事發表評論。

5月18日，甘茨發表電視講話，要求內塔尼亞胡領導的現政府在6月8日之前完成加沙戰後治理方案的制定，否則其將帶領其政黨退出以色列緊急聯合政府。

2024年3月1日，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）參與人質家屬的遊行。（Reuters）

甘茨表示，他要求內塔尼亞胡領導以政府就關於加沙的軍事行動達成共識，明確未來加沙戰後治理、以色列遭扣押人員獲釋、以色列北部局勢緩和、與阿拉伯國家關係正常化等問題的解決方案。

甘茨在講話中指責稱，目前以色列領導人處理衝突的方式存在嚴重問題。他直指「一小部份人控制了以色列這艘船的艦橋，讓它駛向礁石。他們沒有作出關鍵的決定，沒有採取保證勝利所需的行動。此時此刻，我們需要做出改變。」甘茨稱，如果他的要求沒有得到滿足，他將帶領其領導的國家團結黨從當前的以色列緊急聯合政府中退出。

2024年4月27日，以色列民眾在首都特拉維夫集會，抗議以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）處理人質事件的手法。（Reuters）

甘茨曾擔任以色列國防軍總參謀長、以色列國防部長和副總理等職務。本輪以巴衝突爆發後，以色列執政聯盟同意與反對黨組建緊急聯合政府，甘茨成為戰時內閣成員。他領導的國家團結黨是由「藍白黨」和「新希望黨」合併成立的政黨，但「新希望黨」已在2024年3月退出。目前，該黨控制以色列議會120個議席中的8個。

針對甘茨發出的威脅，內塔尼亞胡5月18日很快發表了一份措辭嚴厲的聲明，指責甘茨試圖推翻以色列政府。聲明稱，甘茨的要求將導致以色列「在戰爭中失敗，放棄大部份被扣押人員，並讓巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）繼續掌權」。

「以色列挫敗感正與日俱增」

雖然甘茨取消了原定講話，但以色列內部危機日益嚴重卻是不爭的事實。

《以色列時報》文章指出，國家團結黨主要代表以色列議會的「中間派」，如果失去該黨的支持，內塔尼亞胡只能依賴64名右翼、極右翼和極端正統派議員的支持。這可能使內塔尼亞胡政府更容易受到極右翼派系的影響，從而導致以色列更快地失去國際支持。

圖為2024年6月8日，美國華府，示威者着紅色衫在白宮外集會抗議拜登縱容以色列持續進攻加沙。（Reuters）

美媒Axios發文認為，甘茨就算退出亦不會導致內塔尼亞胡的執政聯盟迅速垮台，因為該聯盟在議會中仍擁有64個多數席位，但隨着衝突的延續以及停火談判的進行，這可能會破壞以色列政府的穩定並加劇其國內的政治危機。《紐約時報》亦認為，內塔尼亞胡不太可能因為甘茨而下台，但這件事再次暴露了以色列領導層內部的裂痕。由於未能徹底擊垮哈馬斯，亦未能將遭扣押人員帶回家，以色列國內的挫敗感與日俱增。

美媒稱，一旦甘茨退出，內塔尼亞胡政府將更多地由兩位右翼部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）和斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）主導，他們可能會加大對內塔尼亞胡的壓力，要求他對加沙地帶採取更強硬的政策，對巴勒斯坦權力機構採取行動，並加強對黎巴嫩真主黨武裝的打擊力度。內塔尼亞胡戰時內閣亦可能因此解散，內塔尼亞胡可能會與國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）共同作出決定。

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）2024年5月30日在耶路撒冷一場遊行中，由護衛護送前進。那一次遊行的主題，是呼籲盡快讓2023年10月7日或之後被哈馬斯綁架至加沙的以色列人獲釋。（REUTERS/Ammar Awad）

甘茨是內塔尼亞胡戰時內閣的重要成員，被視為內塔尼亞胡的主要政治對手，是拜登政府和許多其他西方和阿拉伯政府眼中的「溫和派」。他的離開可能會增加美國和國際社會對內塔尼亞胡的壓力。

美媒Axios注意到，在2023年10月7日襲擊爆發後不久，甘茨加入以色列戰時內閣一度受到了國內民眾的歡迎，他們認為這是在嚴重危機期間團結和愛國的標誌。在這樣的氛圍下，甘茨2023年底的民調支持率有了巨幅提升，有近50%的以色列受訪者支持甘茨成為下一任國家總理。

但隨着衝突遲遲未能結束，情況有了變化。內塔尼亞胡在穩固了政治形勢後，開始違反他和甘茨之間的許多協議，並採取措施排擠甘茨的影響力，兩人的分歧日益顯現。在內塔尼亞胡支持者的攻擊之下，甘茨的民調數字開始下滑。在最近的一些民意調查中，內塔尼亞胡的支持率超過了甘茨。

在此期間，美以在加沙停火和人道主義救援問題上的分歧加劇，而甘茨亦成了拜登政府向內塔尼亞胡政府表達不滿的手段。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長約翰遜（Mike Johnson，右）出席在國會山莊舉行的猶太大屠殺紀念日活動，兩人手舉罹難者黑白照。（Reuters）

2024年3月，甘茨獲准在華盛頓會見美國政府最高層官員：副總統、國務卿和五角大樓負責人。

儘管根據政府聲明，美國官員一如既往對以色列在加沙地帶的戰爭表示支持，敦促向被圍困的領土提供更多援助，並再次呼籲暫停戰鬥。但分析人士表示，真正的信息在於——拜登政府接待了一位被視為內塔尼亞胡主要國內競爭對手的人物，以此表達對以色列總理的不滿。

利庫德集團的一位匿名官員曾告訴美媒，甘茨的訪問行程未經政府批准。他透露，內塔尼亞胡與內閣部長進行了氛圍嚴肅的交談，強調以色列「只有一位總理」。

半島電視台援引華盛頓智庫阿拉伯中心（ACW）執行主任賈赫尚（Khalil Jahshan）的話說，美國接待甘茨來訪可以說是「拜登對內塔尼亞胡溫和的報復」。

「歸根結底這並不意味着什麼。」賈赫尚認為，雖然拜登政府試圖玩弄以色列的政治遊戲，卻未能改變對戰爭的支持。

本文獲《觀察者網》授權轉載

