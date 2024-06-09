美媒：G7峰會擬向中國小型銀行發警告　促勿助俄羅斯迴避西方制裁

路透社6月9日引述兩名知情人士透露，美國官員預計七國集團（G7）成員國6月13至15日在意大利舉行峰會期間，將向中國規模較小的銀行發出嚴厲警告，要求它們停止協助俄羅斯迴避西方的制裁。



路透社9日報道，七國集團領導人將於6月13至15日齊集意大利，在總理梅洛尼（Giorgia Meloni）主持下舉行峰會，預計他們在閉門會議期間，重點討論中俄貿易蓬勃發展對烏克蘭戰爭造成的威脅以及應對措施。

七國集團（G7）財長2024年5月25日在意大利斯特雷薩結束財長級會議後留影（G7 Italia X 官方帳號）

一位有份推動討論的美國官員和另一位知情人士表示，這些討論最後可能會導致在會後公開聲明中提及中資銀行的問題。

美國及其七國集團夥伴英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本，預計不會在峰會期間立即對任何銀行採取懲罰行動，例如限制銀行對SWIFT結算系統的使用或切斷美元的供應。一位知情人士表示，據說七國集團的焦點是規模較細的銀行，而不是中國大型的國有銀行。

另一位消息人士表示，有關警告的具體形式和內容的談判仍在進行中。此前媒體並未報道過在七國集團峰會上有討論這一議題的計劃。

華盛頓迄今不願對中國的主要銀行實施制裁。有分析師認為這類制裁是一項「核武」選擇 ，因為這可能對全球經濟和中美關係造成巨大的連鎖反應。

據路透社報道，由於擔心被美國制裁，中國大型的國有銀行早已限制涉及俄羅斯的跨境交易支付，或已完全退出相關業務。

這促使與俄羅斯有貿易往來的中國企業轉向邊境的小銀行，並導致資金流向地下融資管道或使用加密貨幣。西方官員擔心，一些中國金融機構仍在為民用和軍用雙重用途的貨物貿易提供便利。

中國多次批評美國對其與俄羅斯的正常貿易往來做出毫無根據的指控。