李強訪問澳洲前夕　澳部長：坎培拉對澳中關係並不天真

在中國總理李強訪問澳大利亞前夕，澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）表示，該國對於和北京外交關係的挑戰持務實立場。



彭博社報道，查默斯（Jim Chalmers）在悉尼舉行的摩根士丹利澳洲峰會期間向彭博電視說，雖然中澳關系的基礎在過去兩年來變得更加穩定，但是澳洲政府「對於管理這一複雜關係所面臨的挑戰並不天真（naive）或不切實際（unrealistic）」。

查默斯說：「我們的工作就是接觸，以一種有意義和相互尊重的方式進行，在必要時為我們的國家利益發聲和挺身而出，但最重要的是為了我們人民和經濟的利益來管理這種關系……我認為我們在這方面取得了一些良好進展。」

查默斯也說：「對於我們的利益我們一直非常坦率，在需要推進我們的利益時我們就會這樣做，無論是在外國投資審查委員會程序中還是以其他方式……我們認為關鍵礦產確實是澳洲的世紀機遇。」

中澳關係：圖為2013年4月9日，中國北京人民大會堂外的中國國徽和澳洲國旗。（Getty）

李強星期六（6月15日）起將訪問澳洲四天，成為2017年以來訪澳級別最高的中國領導人。

據澳洲廣播公司報道，坎培拉在聲明中說，李強此行將訪問阿德萊德市、首都坎培拉和礦業大州西澳州。李強將與澳洲外長黃英賢、貿易部長法雷爾，以及當地商界領袖會面。

澳洲中左翼政府2022年5月上台後，中澳貿易在兩國關係重建後全面回暖。此前北京取消對澳洲煤炭、木材、大麥和葡萄酒等產品實施的貿易壁壘。然而，兩國在安全等領域仍有磨擦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

