美國以「強迫勞動」為由制裁中企　中國：企圖在新疆製造強迫失業

美國以「涉嫌強迫維吾爾族人勞動」為由把3家中國企業列入強迫勞動清單，禁止進口其產品後，中國外交部6月12日回應稱，美方以謊言為依據，將中國企業列入有關制裁清單，實質是企圖在新疆製造強迫失業，其以疆制華的險惡用心昭然若揭。



中國外交部發言人林劍12日主持例行記者會稱，所謂的強迫勞動、種族滅絕完全是無稽之談，是極少數反華分子炮製的世紀謊言，其目的是搞亂新疆、抹黑中國，遏制中國的發展。

他指美方以謊言為依據，一意孤行實施涉疆的惡法，將中國企業列入有關制裁清單，嚴重干涉中國內政，嚴重擾亂市場正常秩序，嚴重違反國際貿易規則和國際關係基本準則，實質是企圖在新疆製造強迫失業，以人權為名，侵害廣大新疆群眾的生存權、就業權、發展權，其以疆制華的險惡用心昭然若揭。

林劍稱，中方將繼續採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

美國國土安全部6月11日把3家中企列入美國政府的實體清單，包括Dongguan Oasis Shoes Co、Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co及Shandong Meijia Group Co。