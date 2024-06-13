亞美尼亞擬退出俄羅斯主導集體安全條約組織

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）6月12日表示，該國會正式退出由俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO），反映亞美尼亞與俄羅斯的不和升溫。



《政治報》（Politico）歐洲版報道，帕希尼揚12日向國會宣布退出CSTO一事，並會決定何時離開。

他指出，CSTO的成員國沒有履行契約義務，而是計劃與阿塞拜疆聯手對亞美尼亞開戰。

CSTO被視為俄羅斯版的北約（NATO），該組織由俄羅斯、亞美尼亞、白羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克這六個前蘇聯國家組成。

阿塞拜疆總統阿利耶夫（左）及亞美尼亞總理帕希尼揚（右）2022年10月6日在捷克出席首屆歐洲政治共同體會議。（Getty Images）

阿塞拜疆在2022年攻擊亞美尼亞後，帕希尼揚批評CSTO沒有介入，並指俄羅斯的維和部隊在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，納卡地區）運作不力，因此亞美尼亞揚言凍結CSTO的會籍，同時召回駐該組織的代表，以及拒絕「交會費」。俄羅斯當時表明，亞美尼亞無論如何都有責任繳交費用。

帕希尼揚政府改為與美國及西方國家加強關係，包括與美軍舉行聯合軍事演習、呼籲西方協助加強當地民主，甚至暗示將來有意申請成為歐盟成員。俄羅斯的邊防部隊因此撤出亞美尼亞的邊境。