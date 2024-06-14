沙特阿拉伯不續簽《石油美元協議》　撼動美元霸權力量有多大？

美國與沙特阿拉伯之間簽署了50年的《石油美元協議》（petrodollar agreement）到期，沙特6月9日宣布不會續簽。此舉或將對全球金融秩序有深遠影響，「美元霸權」主導地位將不再是絕對。



美國1974年6月8日與沙特阿拉伯達成協議，確定將美元作為石油計價貨幣，美元與石油因此緊密掛鈎，成為國際市場經濟體必備的貨幣，這也讓美元成為全球外匯儲備的重點貨幣，促使「美元霸權」形成。

對沙特的影響？

協議項下美國對沙特提供軍事保護和支持，沙特則讓石油以美元定價，用石油收入盈餘購買美債，形成雙贏局面。

對於沙特來說，擺脫石油美元體系，將有助於利雅得進行更廣泛的地緣政治調整，尤其近年來許多發展中國家正試圖減少對美元的依賴，並加強與其他大國如中俄等金磚國家合作。

圖為2019年10月12日，一名沙特阿美（Saudi Aramco）員工在公司位於沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）油罐旁踏單車。（REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo）

協議不續簽意味着利雅得可用美元以外的貨幣為其石油出口定價，包括人民幣、歐元、盧布和日圓。

沙特目前雖主要仍以美元進行石油交易，但愈多經濟體正在試圖改變現有的全球金融秩序。包括俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯、中國等，都愈來愈傾向在能源貿易中使用本國貨幣交易。

圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

對美元和美國的影響？

《華爾街日報》2023年12月的數據顯示，全球有20%的石油交易是透過非美元貨幣結算。

隨着沙特加入金磚國家，以及《石油美元協議》結束，長遠來看，去美元化的貨幣結算國際貿易趨勢或加速，以及削弱美元及美國金融市場，美元的主導地將不再獲得紀對的保證。

美元繼脫鈎黃金之後，又與沙特的石油脫鈎，這也將對全球的金融市場構成影響。

石油倘以美元以外的貨幣定價，將導致全球對美元的需求下降，這反過來可能導致美國通脹率上升、息率上升以及債券市場走軟。