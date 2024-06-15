美智庫調查：在華外企高管對業務信心回升　惟同時有意投資遷印度

美國智庫一項調查顯示，儘管對中國經濟和地緣政治緊張局勢的擔憂加劇，但與六個月前相比，在華外企高管目前對中國大陸的信心略有上升。與此同時，逾半受訪企業擬將從投資從中國轉往印度。



據彭博社報道，世界大型企業聯合會（the Conference Board）星期五（6月14日）公佈一項調查結果，顯示與去年下半年相比，受訪企業對中國當前和未來商業環境的看法略有改觀。這主要由於持負面看法的行政總裁比例大幅下降，而不是持正面看法的高管激增。

這項調查在今年4月進行，受訪者主要是美國和歐洲企業的高管，信心指數範圍在0到100之間。調查結果顯示，今年上半年的信心指數為56，高於六個月前的54。低於50表明負面反應多於正面反應。

只有13%的行政總裁預計中國經濟形勢會惡化，優於去年下半年的23%。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

中美關係・中美經貿・中美貿易・中國外交・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

中國經濟放緩被認為是影響企業的最大風險，其次是地緣政治緊張局勢。35%的受訪者預計中歐關係會惡化，55%預計中美關係會惡化。

用工前景依然黯淡，近三分之一的人預計未來六個月需要裁員，只有6%的人預計員工人數會增加，較六個月前的20%大幅下降。

與此同時，58%的受訪行政總裁預計，在未來兩年，企業的投資和業務將從中國轉移到印度。

印度地標・印度經濟・印度旅遊・印度人口・印度景點：圖為2022年11月12日，大批遊客聚集在新德里的印度門（India Gate）。（Getty）

印度地標・印度旅遊・印度經濟・新德里：2020年3月22日印度實施的為期1天的全民宵禁（Janta Curfew），作為針對新型冠狀病毒感染（COVID-19）的預防措施。圖為當天有警察推動路障，將路它們放置在通往該國地標印度門的道路中央。（Getty）

世界大型企業聯合會（Conference Board, Inc）中國中心主管蒙圖法-埃盧（Alfredo Montufar-Helu）稱，跨國公司在運營和投資方面採取謹慎態度可以理解，這並不意味着中國的機會已經結束。但確實變得更難捉摸。

本文獲《聯合早報》授權轉載

