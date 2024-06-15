美智庫調查：在華外企高管對業務信心回升 惟同時有意投資遷印度
撰文：聯合早報
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美國智庫一項調查顯示，儘管對中國經濟和地緣政治緊張局勢的擔憂加劇，但與六個月前相比，在華外企高管目前對中國大陸的信心略有上升。與此同時，逾半受訪企業擬將從投資從中國轉往印度。
據彭博社報道，世界大型企業聯合會（the Conference Board）星期五（6月14日）公佈一項調查結果，顯示與去年下半年相比，受訪企業對中國當前和未來商業環境的看法略有改觀。這主要由於持負面看法的行政總裁比例大幅下降，而不是持正面看法的高管激增。
這項調查在今年4月進行，受訪者主要是美國和歐洲企業的高管，信心指數範圍在0到100之間。調查結果顯示，今年上半年的信心指數為56，高於六個月前的54。低於50表明負面反應多於正面反應。
只有13%的行政總裁預計中國經濟形勢會惡化，優於去年下半年的23%。
中國經濟放緩被認為是影響企業的最大風險，其次是地緣政治緊張局勢。35%的受訪者預計中歐關係會惡化，55%預計中美關係會惡化。
用工前景依然黯淡，近三分之一的人預計未來六個月需要裁員，只有6%的人預計員工人數會增加，較六個月前的20%大幅下降。
與此同時，58%的受訪行政總裁預計，在未來兩年，企業的投資和業務將從中國轉移到印度。
世界大型企業聯合會（Conference Board, Inc）中國中心主管蒙圖法-埃盧（Alfredo Montufar-Helu）稱，跨國公司在運營和投資方面採取謹慎態度可以理解，這並不意味着中國的機會已經結束。但確實變得更難捉摸。
本文獲《聯合早報》授權轉載