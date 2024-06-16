英國調查機構：中國汽車2023年銷量首超美國

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6月14日報道，英國市場調查機構駿特商務諮詢（JATO Dynamics）13日發布的數據顯示，中國汽車品牌去年售出了1340萬輛新車，超過了福特和雪佛蘭等美國品牌1190萬輛的銷量。與此同時，日本品牌以2359萬輛的銷量保持了領先地位。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文劉程輝



數據顯示，除非州外，每個地區對新車的需求都在增加。去年全球市場共售出7832萬輛新乘用車，比2022年增加了近700萬台，增幅為10%。中國汽車品牌銷量增幅達23%，超過美國的9%。就品牌新車銷量來說，特斯拉Model Y是最暢銷的車型，銷量同比大增64%，達122.3萬輛。

去年，新興經濟體市場新車銷量達到1750多萬輛，超過美歐市場銷量之和，新興經濟體市場銷售的汽車佔比超過五分之一。

報告指出，中國汽車品牌在中東、歐亞大陸、非洲等地區的市場份額大幅上升，在拉美、東南亞等地區的市場份額也有所增長，在歐洲、澳大利亞、新西蘭和以色列等發達經濟體的份額同樣有所增加。相比之下，美國和印度對中國汽車的購買量很少，情況與韓國和日本類似。

該諮詢公司高級分析師穆尼奧斯（Felipe Munoz）在報告中表示：「傳統汽車製造商的疏忽導致汽車價格持續居高不下，無意中促使消費者轉向更實惠的中國替代品。」他稱，儘管中國與西方之間的貿易摩擦加劇，俄烏衝突、高利率和高汽車價格等其他因素也在影響市場，但全球汽車銷量還是增長了。

但CNBC注意到，隨着美歐等國家對中國出口產品採取貿易保護措施，世界汽車行業將面臨更大的貿易阻力。

本週，歐盟宣布對進口中國電動汽車加徵最高38%的關稅。此前，美國將進口中國電動汽車的關稅提高了四倍，達到100%。 土耳其也宣布對原產地為中國的燃油及混合動力乘用車徵收40％額外進口關稅。

「中國汽車製造商正在尋找海外增長源，但旨在保護傳統製造商的強有力的政策措施，破壞了他們在美國和歐洲發展業務的雄心。」穆尼奧斯說，「由於更寬鬆的准入政策、較低的貿易壁壘以及消費者對價格的敏感度較高，中國品牌已經在新興經濟體取得了成功。」

中國汽車・中國車業・中國製汽車・中國汽車出口：2024年3月20日，一名男子在意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪海豹（Seal）新能源運動轎車旁邊走過。（Reuters）

2024年3月20日，一名男子在意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪海豹（Seal）新能源運動轎車旁邊走過。（Reuters）

另據新華社消息，2024年1至5月，中國汽車產銷量分別達1138.4萬輛和1149.6萬輛，同比分別增長6.5%和8.3%。

其中，新能源汽車產銷量分別達392.6萬輛和389.5萬輛，同比分別增長30.7%和32.5%，市場佔有率達33.9%，新能源汽車產業延續良好發展態勢。