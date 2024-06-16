德國副總理或將訪華　聚焦對華電動車加徵關稅　料有「激烈磋商」

當地時間6月14日，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）的辦公室表示，哈貝克將於6月19日開始對韓國和中國進行為期5天的工作訪問，期間將就貿易、氣候保護和能源政策等議題舉行會談。



此前，歐盟委員會於當地時間6月12日宣布，將對從中國進口的電動汽車最高加徵38.1%的額外關稅，徵收臨時關稅的舉措將從7月4日起生效。

德新社報道稱，這將是哈貝克首次訪問中國，預計德中雙方將在其此訪期間展開「激烈磋商」。路透社和法媒稱，德國經濟部已表示，哈貝克不會直接參與關稅談判，但會在與中方官員的會晤中推動「更公平的貿易條件」，哈貝克將「無法避免地」談及歐盟加稅問題，但他不代表歐盟委員會進行發言和談判。

圖為2024年5月12日，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck，左）與總理朔爾茨（Olaf Scholz，右）在柏林德國總理府出席內閣會議。（Reuters）

圖為2024年6月12日，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林德國總理府出席內閣會議。（Reuters）

在6月14日的中國外交部例行記者會上，彭博社記者曾提出有關哈貝克訪華的問題，發言人林劍當時對該媒體表示，具體情況建議向中方主管部門了解。

根據法媒曝光的暫定行程安排，哈貝克可能將於當地時間6月21日至23日訪問北京、上海和杭州三地。

據報道，在訪問韓國和中國期間，哈貝克計劃會見兩國政界人士和商界代表，以及德國和歐洲企業的成員，而陪同他出訪的還有德國商界代表和國會議員。

德國經濟部的一名發言人表示，哈貝克此次訪華將「無法避免地」談到近期歐盟計劃對中國電動汽車加徵關稅的問題，但這名發言人堅稱，「哈貝克不代表歐盟委員會進行發言和談判——這是歐盟委員會自己做的事情」。

在歐盟委員會宣布對中國電動汽車加徵關稅後，哈貝克立即呼籲同中國進行談判，並警告可能出現的貿易衝突升級。他稱「關稅總是最後且最糟糕的手段」。哈貝克表示，德國是一個貿易和出口導向型國家，需要開放的市場和公平的環境，如果陷入與中國的關稅競賽，相當於把「嬰兒跟洗澡水一起倒掉」。

路透社指出，中德去年的雙邊貿易額達2540億歐元，約佔德國貨物貿易總額的8%。法新社則指出，中國是德國最大的貿易夥伴之一，德國出口商近年來非常仰賴與中國的貿易，擁有龐大汽車工業的德國，在中國有着大量投資。

2024年1月10日，等待出口的汽車停泊在中國山東省煙台港的一個碼頭。（Reuters）

此前，德國一直對歐盟的關稅計劃感到擔憂，德國交通部長沃爾克·維辛（Volker Wissing）警告稱，關稅可能引發「貿易戰」，沒有人希望與中國打「貿易戰」。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）當地時間6月8日在黑森州呂瑟爾斯海姆出席歐寶汽車公司（OPEL）125周年慶祝活動時，也再度明確傳達反對將歐洲汽車市場與外國競爭隔絕之意。

他面對歐寶汽車及其母公司斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）的眾多員工說：「我們不會對外國公司關閉我們的市場，因為我們也不希望我們的公司（在國外市場）受到同等對待。你們將公平競爭，即使是與來自中國的新競爭對手。」

彭博社6月14日報道稱，德國方面希望阻止歐盟這一汽車關稅生效或至少軟化關稅措施，但德國官員沒有證實這一消息。

當地時間6月12日，歐盟委員會發表聲明，宣布將對從中國進口的電動汽車最高加徵38.1%的額外關稅。歐盟委員會稱，如果歐盟無法與中方通過談判達成解決方案，徵收臨時關稅的舉措將從7月4日起生效。

據報道，德國政府發言人本週早些時候曾表示，希望在7月初新的臨時關稅生效之前，能通過談判找到解決方案。路透社6月14日稱，朔爾茨政府正在推動所謂的「友好解決方案」。

「達成友好解決方案是非常可取的，但很明顯，中方需要採取認真的行動。」德國政府發言人在一場例行新聞發佈會上這樣說道。與此同時，德國經濟部發言人在同一場新聞發佈會上也表示，歐盟必須找到符合世界貿易組織（WTO）規範的解決方案。

2022年10月5日，在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會之前，鏡頭下世界貿易組織（WTO) 總部的組織標誌。（Reuters）

報道稱，作為歐洲最大的經濟體，德國發出的聲音尤為重要，早在歐盟發起反補貼調查以及傳出可能加稅之初，其主要汽車製造商強烈反對歐盟對華加徵關稅，擔心中方的反制措施可能會損害他們的在華業務。

在過去的2023年，德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國。同時，中國還是德國三大汽車製造商大眾、寶馬、奔馳的最大單一市場。在歐盟宣布對華關稅政策後，大眾、寶馬、平治均立即發表聲明，強烈反對這一舉措。

德國汽車工業協會主席米勒（Hildegard Mueller）也第一時間明確表示：「這一措施（加徵關稅）進一步增加了全球貿易衝突的風險……現在宣布的措施可能造成的潛在損害可能大於對歐洲，特別是對德國汽車工業的潛在益處。」

德國智庫基爾世界經濟研究所用較為直觀的數據分析預估，今年中國向歐洲出口了約50萬輛電動汽車，如果徵收懲罰性關稅，這一數字可能減少四分之一，至37.5萬輛，這一缺口的填補可通過歐洲製造商擴大在歐洲的銷售量，而不是向世界其它地方出口。然而，對於歐洲消費者而言，供應量的減少可能導致面臨更高的價格。

早在今年5月，大眾汽車乘用車品牌CEO施文韜（Thomas Schäfer）在英國《金融時報》舉辦的「汽車的未來」峰會（Future of the Car Summit）上就提醒：「（中方針對歐盟）總會有某種報復。」

關於中方會否反制歐盟對中國電動汽車加徵關稅，中國外交部發言人林劍6月13日在例行記者會上應詢表示，中方有必須捍衛的原則，那就是世貿組織規則和市場原則，也有必須維護的利益，那就是中國電動汽車產業和企業的合法權益。為此，中方將堅決採取一切必要措施。

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